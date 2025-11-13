Ще ни стигне ли горивото и какво ще стане с "Лукойл": Отговорът от Петролната асоциация

"Продажбата на "Лукойл" зависи от държавата. Това, което имаме като резерв е на територията на страната, но има и в чужбина. Първо ще бъдат дадени резервите, които се намират на територията на страната". Това заяви пред БНТ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Още: Официално от "Лукойл България": Бензиностанциите са обезпечени с гориво, търговската мрежа ще продължи да функционира

Колко гориво имаме?

Снимка: Getty images

Бенчев добави, че не може да даде точни данни затова с колко гориво разполага България извън страната. Всички резерви са налични - дали територията на страната или на територията на Европейския съюз, нямало чак толкова голямо значение, отбелза председателт на Петролната асоциация.

"С това, което разполагаме на територията на страната и в чужбина, ще поркием нуждите за гориво", успокои още веднъж Бенчев. Той призова хората да не се презапасят с гориво. Складовете и бензиностанциите са пълни и можете да бъдете сигурни, че нещата са добре. Не вярвайте не всичко, което чуете, призова Бенчев обществото.

Той обясни, че приетото законодателство за "Лукойл" е в полза на всички. Всички сме равни на пазара на горивата, няма преференциални условия за никого, уточни Бенчев. През годините всички, които се изискали да имат данъчни складове, са имали възможност да бъдат построени. Това законодателство не е българско, а е европейско законодателство - всеки един внос на гориво, да мине през данъчния склад, обясни Бенчев.

