След като европейският петрол затвори с месечен рекорд, факторът "Русия" отново влияе на цената

Цените на петрола отбелязаха леко понижение във вторник, 13 октомври, след като през предходната сесия се повишиха с около 3 долара за барел. Контекстът около всичко това е, че търговците преценяваха рисковете за доставките, свързани с атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу Саудитска Арабия, като същевременно отчитаха перспективата за допълнителни доставки на дизел от Русия след сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

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Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 1,12 долара до 105,53 долара за барел към 9:20 ч. българско време. В края на работния ден у нас вчера цената бе 107,17 долара. В понеделник фючърсите на „Брент“ в крайна сметка затвориха на цена от 106,65 долара за барел – най-високата стойност от 15 септември насам.

Фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха понижение с 1,18 долара до 92,56 долара за барел към 9:20 ч. наше време. Вчера, към 17:30 ч. българско време, те се търгуваха за 93,91 долара.

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Факторът "Русия"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е съгласна да доставя дизел на световните пазари, а администрацията му временно отмени американските санкции срещу руското гориво, чиято цел беше да лиши Москва от приходи за войната ѝ срещу Украйна. Допълнителните доставки биха могли да помогнат за облекчаване на напрежението на световните пазари на горива, като успокоят част от опасенията относно предлагането, които подкрепяха цените на суровия петрол напоследък.

Въпреки това законодатели от двете партии в САЩ изразиха недоволство, че споразумението на Тръмп с Путин, изглежда, нарушава американския закон, забраняващ вноса на руски енергийни ресурси, докато Москва не прекрати агресията си срещу Украйна.

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„Новите доставки на дизел от Русия и по-стабилните доставки от Саудитска Арабия носят известно облекчение, но пазарът все още изглежда по-загрижен за риска от по-нататъшни удари по кораби или тръбопроводи в Персийския залив, отколкото успокоен от допълнителните барели“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade. „Докато не видим по-ясни признаци за деескалация, тенденцията все още сочи към по-високи цени“, добави той, цитиран от CNBC.

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Войната в Иран продължава да влияе

Притесненията относно уязвимостта на енергийната инфраструктура и морските коридори в Персийския залив останаха в центъра на вниманието, след като през уикенда подкрепяните от Иран хути нанесоха удар по международното летище в Рияд, а в близост до пролива Ормуз бе съобщено за танкери, натъкнали се на морски мини.

Тези инциденти заплашваха да провалят възстановяването на доставките от Близкия изток, наблюдавано през септември, и засилиха опасенията от по-нататъшни прекъсвания по един от най-важните енергийни транзитни маршрути в света.

Министрите на страните членки на ОПЕК и на страните, участващи в Декларацията за сътрудничество, които не са членки на ОПЕК, заявиха, че разходите за превоз и застраховка са скочили до безпрецедентни нива – над една трета от стойността на суровината, което възпрепятства ефективното транспортиране на суров нефт и нефтопродукти.

ОПЕК е ревизирала надолу прогнозата си за растежа на търсенето на петрол за тази година до 400 000 барела на ден от 1,4 милиона барела на ден в началото на годината, в съответствие с развитието на ситуацията през годината, заяви в понеделник генералният секретар на организацията Хайтам Ал Гайс.

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