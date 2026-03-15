Тръмп обеща да върне санкциите срещу руския петрол "веднага щом кризата с Иран приключи"

Американският президент Доналд Тръмп обеща да възстанови санкциите срещу руския петрол, веднага щом кризата в Близкия изток приключи „Искам целият свят да има петрол. Искам ние да имаме петрол“, заяви той в интервю за NBC News. Той обясни решението си временно да отмени санкциите срещу руския петрол на фона на рязкото покачване на световните цени на петрола. Според него санкциите „ще се върнат, веднага щом кризата приключи“.

По време на телефонен разговор Тръмп също така заяви, че не желае да сключва споразумение за прекратяване на войната с Иран на този етап. „Иран иска да сключи споразумение, а аз не искам да го сключвам, защото условията все още не са достатъчно добри“, обясни той. Тръмп добави, че всякакви условия трябва да бъдат „много надеждни“. Попитан какви ще бъдат условията на евентуална сделка за прекратяване на войната, президентът отговори: „Не искам да ви го казвам“.

Освен това американският президент заяви, че е „изненадан“ от факта, че Иран е решил да нападне други страни от Близкия изток в отговор на американско-израелската операция.

