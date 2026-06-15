Задържаха мъжа, подпалил два автомобила пред българското посолство в Скопие

Извършителят, който днес подпали два автомобила пред Посолството на България в Скопие, е открит и задържан. След сигнала за пожар на два служебни автомобила, собственост на Посолството на Република България в Скопие, подаден днес в 12:13 ч., Секторът за вътрешни работи в Скопие е предприел мерки за изясняване на случая и установяване на извършителя, предава БГНЕС.

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В рамките на предприетите действия за кратко време е идентифициран и открит човекът, за когото има обосновано подозрение, че е извършил деянието. Става дума за И.Д., на 44 години, от Скопие. Той е задържан и отведен в полицейско управление.

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При действията на полицията са открити и дрехите, които мъжът е носил в момента на извършване на деянието. В координация с компетентен прокурор се предприемат мерки за пълното изясняване на случая, след което срещу него ще бъде внесена съответната наказателна жалба по бърза процедура.

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