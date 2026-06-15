Шок на Мондиал 2026: Звезда на Лудогорец препъна Испания след кошмарен сезон в България

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

Безспорно Световното първенство по футбол е най-голямата сцена в спорта. Но освен големи звезди, тя най-редовно ни представя и страхотни изненади. Мароко стигна до 1/2-финал през 2022 г., Хърватия игра финал през 2018 г. и т.н. Днес беше именно такъв ден. И въпреки че срещата е от груповата фаза, тя е не по-малко вълнуваща. А футболистът на Лудогорец – халфът Дерой Дуарте, беше пряко замесен – Кабо Верде взе историческа първа точка на мондиал и то срещу големия фаворит Испания.

Дерой Дуарте е в Лудогорец от 2024 г.

Дерой Дуарте е полузащитник, който играе за българския гранд Лудогорец. Той пристигна при “орлите“ през лятото на 2024 г. със свободен трансфер от Фортуна Ситард. От тогава той е изиграл 103 мача във всички турнири за разградчани, в които е вкарал 4 гола и е дал 4 асистенции. С Лудогорец Дуарте стана шампион на България през 2025 г., вдигна Купата през същата година и Суперкупата на страната през 2025 и 2026 г.

Дуарте се състезава за Кабо Верде от 2022 г.

Но след разочароващия последен сезон с “орлите“, той остана без трофей в края на кампанията. Въпреки това, Дуарте попадна в групата на Кабо Верде за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Полузащитникът е роден в Ротердам, Нидерландия, като е играл за юношеските формации до 18, 19, 20 и 21 години на “лалетата“, но от 2022 г. се състезава за Кабо Верде на национално ниво, тъй като има корени от африканската страна.

Кабо Верде стигна до нулево равенство с Испания

На Мондиал 2026 Кабо Верде се падна в Група Н, където другите отбори са тези на Испания, Уругвай и Саудитска Арабия. Първият мач на “сините акули“ на Световното беше точно срещу сочения за един от топ фаворитите състав на “Ла фурия“. Но тази среща приключи така, както никой не е предполагал. Кабо Верде удържа Испания до нулево равенство и записа първа историческа точка на световни първенства в историята си.

Дерой Дуарте влезе в игра на мястото на брат си

А Кабо Верде не просто не допусна нито един гол от 27 удара на Испания, а успя да хване съперника си на контраатака и да отправи 6 удара към неговата врата. Дерой Дуарте започна сблъсъка на пейката, но в 61-ата минута влезе в игра, като замени по-големия си брат Ларош, който играе в унгарския Академия Пушкаш.