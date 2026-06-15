Избутахме понеделника, но тепърва имаме да преживеем вторника: Нашата доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Броим дните до петъка. А той е толкова далеч! Тази котка е заснета на улицата в Истанбул, а ние се чувстваме по същия начин в момента:

Един човек. Един порой. Един нов Майкъл Джексън: Вашата доза допамин за днес