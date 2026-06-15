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Избутахме понеделника, но тепърва имаме да преживеем вторника: Нашата доза допамин

15 юни 2026, 22:30 часа 349 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Избутахме понеделника, но тепърва имаме да преживеем вторника: Нашата доза допамин

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Броим дните до петъка. А той е толкова далеч! Тази котка е заснета на улицата в Истанбул, а ние се чувстваме по същия начин в момента:

Един човек. Един порой. Един нов Майкъл Джексън: Вашата доза допамин за днес

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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