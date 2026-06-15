Обезщетението за безработица в София задмина минималната заплата

Обезщетението за безработица в София-град е по-високо от минималната работна заплата. Това сочат последните данни на Националния осигурителен институт, според които то е средно 626,22 евро. В същото време минималната заплата е 620,20 евро.

За цяла България средното обезщетение за безработица е 449 евро.

Обезщетението е най-ниско за хората без препитание в Сливен - 367,56 евро. Освен в Сливен, най-малко пари получават безработните в Силистра и Ямбол – съответно 373 и 376 евро на месец.

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Най-високо е обезщетението за безработица на мъжете в София – малко над 670 евро при средно 589 евро на жените, предаде БНР.

Данните сочат, че о 62 800 души са регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна. Това са малко над 40% от всички записани в бюрата по труда. Най-много сред тях са хората над 54-годишна възраст – 18 000 души. В София над 9600 са безработните с право на обезщетение, следвани от Пловдив – 5980 души.

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Обезщетението за безработица

Обезщетението за безработица представлява 60% от средния осигурителен доход за последните 24 месеца. За да го получавате, трябва да имате минимум 12 месеца осигурителен стаж за безработица през последните 18 месеца, да сте регистрирани в Бюро по труда и да не сте придобили право на пенсия.

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Сумата е ограничена от законово определени граници, като минимумът е 18.00 лв. на ден, а максимумът - 107.10 лв. на ден.

Продължителността на периода, през който се получава парично обезщетение, се определя спрямо натрупания трудов стаж. До 3 години – то е 4 месеца, от 3 до 7 години – 6 месеца, от 7 до 11 години – 8 месеца, от 11 до 15 години – 10 месеца, и над 15 години – 12 месеца.