Мицкоски за палежа: Разпитва се задържаният, за да се види какво го е накарало да направи това

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие днес по обед, когато мъж запали два от дипломатическите автомобили на българското посолство. В интервю за ТВ АЛСАТ-М Мицкоски заяви, че „лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило“.

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Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него „ще даде отговори на много въпроси”.

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А на въпрос дали е имал комуникация с български институции за инцидента, Мицкоски каза, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие „е в постоянна комуникация”, а външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, „че е говорил с колегата си”.

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„Така че, от наша страна, позицията е ясна, (както) и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.

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Малко по-рано от МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, който е заподозрян, че е извършителят на палежа и са открити дрехите, които е носил по време на палежа.