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Буквално разреждане до дупка: Русия с нечувани мерки, за да има бензин

15 юни 2026, 14:24 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Буквално разреждане до дупка: Русия с нечувани мерки, за да има бензин

Руското правителство разреши на определени рафинерии да намалят качеството на бензина и дизеловото гориво, за да се предотврати дестабилизация на пазара. Редица руски рафинерии получиха разрешение да произвеждат бензин Евро-5 и дизелово гориво със спецификации Евро-3 за вътрешния пазар, съобщи известният руски бизнес ежедневник "Комерсант", позовавайки се на свои източници. Облекчението в стандартите първоначално беше въведено през есента на 2025 г., но беше удължено през май 2026 г.

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На рафинериите е предоставено правото да пускат в обращение на вътрешния пазар бензин със съдържание на сяра до 150 мг/кг. За дизеловото гориво максималното ниво на сяра е определено на 350 мг/кг. Действащите технически регламенти в Русия определят съдържание на сяра не повече от 10 мг/кг за гориво Евро-5. Сярата е един от химичните елементи, който е унищожителен за автомобилните двигатели.

Пазарният дял на рафинериите, оторизирани да произвеждат гориво с по-ниско качество, не се съобщава, но постановлението се прилага за рафинерии, които притежават удостоверение за регистрация като субект, извършващ операции по рафиниране на суров петрол в съответствие с член 179.7 от руския данъчен кодекс. Това важи и за рафинерии, които са подписали споразумения с руското министерство на енергетиката за въвеждане в експлоатация на нови рафинерийни установки и имат право на обратно възстановяване на акциз. Такива рафинерии са Афипската (Краснодарския край), "Новошахтинск" (Ростовска област), "ТАНЕКО" (Татарстан), ООД "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Нижегородска област) и рафинерията "Славнефт-ЯНОС" (Ярославска област). Всички те бяха ударени от далекобойните украински дронове в последните 60 дни - и всичките спряха работа след ударите, като не е ясно кои от тях са възстановили вече дейност и в какъв обем.

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Поради влошаващата се ситуация на пазара на горива в Русия, беше наложена забрана за износ на бензин за всички участници на пазара, а износът на дизел - за търговци. Износът на керосин и авиационно гориво е ограничен до 30 ноември.

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Източник: "Комерсант"

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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