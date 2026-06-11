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Пълно класиране в групите на Световното първенство 2026

11 юни 2026, 15:36 часа 272 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пълно класиране в групите на Световното първенство 2026

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Мондиал 2026 започва на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Мексико

0

0

0

0

0:0

0

2

Южна Африка

0

0

0

0

0:0

0

3

Южна Корея

0

0

0

0

0:0

0

4

Чехия

0

0

0

0

0:0

0

 

Група B

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Канада

0

0

0

0

0:0

0

2

Босна и Херцеговина

0

0

0

0

0:0

0

3

Катар

0

0

0

0

0:0

0

4

Швейцария

0

0

0

0

0:0

0

 

Група C

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Бразилия

0

0

0

0

0:0

0

2

Мароко

0

0

0

0

0:0

0

3

Хаити

0

0

0

0

0:0

0

4

Шотландия

0

0

0

0

0:0

0

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Група D

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

САЩ

0

0

0

0

0:0

0

2

Парагвай

0

0

0

0

0:0

0

3

Австралия

0

0

0

0

0:0

0

4

Турция

0

0

0

0

0:0

0

 

Група E

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Германия

0

0

0

0

0:0

0

2

Кюрасао

0

0

0

0

0:0

0

3

Кот Д’Ивоар

0

0

0

0

0:0

0

4

Еквадор

0

0

0

0

0:0

0

 

Група F

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Нидерландия

0

0

0

0

0:0

0

2

Япония

0

0

0

0

0:0

0

3

Швеция

0

0

0

0

0:0

0

4

Тунис

0

0

0

0

0:0

0

 

Група G

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Белгия 

0

0

0

0

0:0

0

2

Египет

0

0

0

0

0:0

0

3

Иран

0

0

0

0

0:0

0

4

Нова Зеландия

0

0

0

0

0:0

0

 

Група H

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Испания

0

0

0

0

0:0

0

2

 Кабо Верде

0

0

0

0

0:0

0

3

 Саудитска Арабия

0

0

0

0

0:0

0

4

 Уругвай

0

0

0

0

0:0

0

 

Група I

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Франция

0

0

0

0

0:0

0

2

 Сенегал

0

0

0

0

0:0

0

3

 Ирак

0

0

0

0

0:0

0

4

 Норвегия

0

0

0

0

0:0

0

 

Група J

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Аржентина

0

0

0

0

0:0

0

2

 Алжир

0

0

0

0

0:0

0

3

 Австрия

0

0

0

0

0:0

0

4

 Йордания

0

0

0

0

0:0

0

 

Група K

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Португалия

0

0

0

0

0:0

0

2

 ДР Конго

0

0

0

0

0:0

0

3

 Узбекистан

0

0

0

0

0:0

0

4

 Колумбия

0

0

0

0

0:0

0

 

Група L

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Англия

0

0

0

0

0:0

0

2

 Хърватия

0

0

0

0

0:0

0

3

 Гана

0

0

0

0

0:0

0

4

 Панама

0

0

0

0

0:0

0

 

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Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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