Пълно класиране в групите на Световното първенство 2026

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Мондиал 2026 започва на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.
Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026
Група А
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
Мексико
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Южна Африка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Южна Корея
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Чехия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група B
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
Канада
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Босна и Херцеговина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Катар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Швейцария
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група C
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
Бразилия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Мароко
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Хаити
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Шотландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група D
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
САЩ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Парагвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Австралия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Турция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група E
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
Германия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Кюрасао
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Кот Д’Ивоар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Еквадор
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група F
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
Нидерландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Япония
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Швеция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Тунис
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група G
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|
Белгия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|
Египет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|
Иран
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|
Нова Зеландия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група H
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|Испания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|Кабо Верде
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|Саудитска Арабия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|Уругвай
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група I
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|Франция
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|Сенегал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|Ирак
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|Норвегия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група J
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|Аржентина
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|Алжир
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|Австрия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|Йордания
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група K
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|Португалия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|ДР Конго
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|Узбекистан
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|Колумбия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
Група L
|
МЯСТО
|
ОТБОР
|
ИМ
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
ТОЧКИ
|
1
|Англия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
2
|Хърватия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
3
|Гана
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
|
4
|Панама
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0:0
|
0
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