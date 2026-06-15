Тотален резил за Испания! Футболно джудже спря Ламин Ямал и компания на старта на Мондиал 2026

Суперфаворитът за световната титла Испания претърпя голямо разочарование на старта на Световното първенство 2026 в Северна Америка, след като записа равенство 0:0 срещу футболното джудже Кабо Верде. "Ла Фурия Роха" започна мача без голямата си звезда Ламин Ямал, който влезе от пейката през втората част, но не успя да помогне на отбора си. А Кабо Верде, в чийто отбор се подвизава и футболиста на Лудогорец Дерой Дуарте, успя да измъкне историческа точка срещу действащия шампион на Европа.

Испания не успя да вкара на Кабо Верде

Испания влезе на ходом в двубоя - с контрол над топката, но без острота в атака. Това се задържа почти през цялото първо полувреме, като само в края на частта се стигна до три опасности пред вратата на Кабо Верде. Най-близо до гол бе Феран Торес, който удари греда и изпусна от още една чиста позиция, а Аймерик Лапорт също пропусна да се разпише.

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След почивката Испания не показа особена реакция. Фабиан Руис и Микел Оярсабал имаха добри възможности за гол, но не се възползваха. След час игра на терена за Кабо Верде се появи и Дерой Дуарте от Лудогорец. В 71-ата минута Луис де ла Фуенте извърши двойна смяна, включвайки звездата Ламин Ямал и Микел Мерино. И включването на Ямал обаче не помогна на "Ла Фурия Роха", а в края на мача влезе и другото крило - Нико Уилямс.

Кабо Верде удържа испанците до края, като дори имаше добър шанс за гол след корнер, но вратарят на Испания успя да спаси. Така двата тима взеха по 1 точка в група H, където са още Уругвай и Саудитска Арабия.

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