Най-важните новини за деня: 15 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 юни 2026 г.

АКЦИЯТА "КАЛАШНИЦИТЕ" В БОТУНЕЦ: МАСОВИ АРЕСТИ (ВИДЕО)

След като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви снощи акцията в Ботунец - днес по информация на БНТ са задържани 36 души. Те са арестувани както на територията на Ботунец, така и в други части на София. Акцията на МВР е срещу групата на "Калашниците", отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на "Челопешко шосе". Арестувани в Ботунец и други части на София са 36 души, съобщи още националната телевизия.

"Г-Н МИНИСТЪР, ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ ДА ИЗЧИСТИТЕ КЪЩИЧКАТА СИ": ЕКСПЕРТИ ПРИЗОВАХА ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА УВОЛНЕНИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИИ

„Пътният полицай в момента е неглиже. Няма пътен полицай по магистралите, няма АПИ. Това е безобразие“, заяви пред bTV бившият началник на КАТ Тенчо Тенев. И запита къде е началникът на „Пътната полиция“ в София“. Още: "Бяха много притеснени": Разказ на медицинска сестра, прегледала хората в колите от катастрофата на Челопешко шосе

ЕМИЛ ДЕЧЕВ ЗА ОСТАВКАТА НА КАНДЕВ: КАТО КАЗВАШ "А", ТРЯБВА И "Б" (ВИДЕО)

Един от големите проблеми на нашата държава е, че има институции, но човек отива, подава молба, минава време и човекът разбира, че нещата са претупани. Има институции, а няма ефект от тяхната работа.

ЗАДАВА ЛИ СЕ "БОТАШ" 2 С ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ МАЩАБИ: ГОВОРИ БИВШИЯТ СЪВЕТНИК НА ГЮРОВ ЗА ИЗБОРИТЕ (ВИДЕО)

Прогресивни времена в България на фона на Световно първенство по футбол, нов състав на Централната избирателна комисия и управленски мерки със спорен замисъл и резултат месец след началото на управлението на кабинета Радев - темите коментира изборният експерт д-р Ваня Нушева в предаването Студио Actualno. "Виждаме противоречиви сигнали и заявки. Има усещане за хаотичност в част от мерките и комуникационни грешки", подчерта още политологът.

ТРУС В ДПС: ПЕЕВСКИ ПРЕМАХНА ЕМБЛЕМАТИЧНИ ИМЕНА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА (СНИМКИ)

Сериозен трус в ръководството на ДПС е осъществил лидерът на формацията Делян Пеевски, става ясно след края на заседанието на Централното оперативно бюро на партията в понеделник. На фона на спекулациите за бъдещето на лидерския пост в ДПС, то стана ясно, че не просто Пеевски продължава да бъде начело, но и най-ключовите кадри в ръководството си отиват. С постовете си на заместник-председатели или членове на управлението на партията се разделят дългогодишни кадри на ДПС като Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Ертен Анисова, Хамид Хамид и Цветан Енчев.

ДОКАТО В ЗДРАВНО МИНИСТЕРСТВО ЧИНОВНИК ВЗИМА 9500 ЕВРО: МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ МИСЛЯТ ЗА ВТОРА РАБОТА

14 шефове на дирекции в Министерство на здравеопазването са получили средно възнаграждение в размер на 4500 евро за месец април тази година. Тези данни обяви студентът по медицина Василена Димитрова в сутрешния блок на Нова телевизия, като информацията тя е получила заедно със свои колеги по Закона за достъп до обществена информация. Стана ясно, че най-високото единично възнаграждение на един от тези директори е 9500 евро.

ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ: КАКВО И КАК СТАВА ЗАД КУЛИСИТЕ - РАЗКРИТИЯ ОТ БРАНШОВИЦИ И ДЪРЖАВАТА

Предали сме конкретна информация на съответните органи – говорим за домати в случая. Има постоянен натиск от търговските вериги върху земеделските производители за по-ниски цени. Това заяви Цветан Цеков, председател на УС на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", който добави: "Сигурно ще бъде така", след напомняне, че търговските вериги щели да бъдат по-строго контролирани от държавата. Но Цеков каза, че сигналът за натиска върху доматите бил да се намали цената им с 15%. Това не означава, че няма да има промяна в цените извън т.нар. "Кошница с грижа" - защото някой трябва да плати крайната сметка, предупреди Цеков – ОЩЕ: Конкретни сигнали за натиск производител да намали цените: Разказ за колко става въпрос

БЪЛГАРИЯ Е В ТОП ТРИ НА БАЛКАНИТЕ: ЕТО КОИ СА НАЙ-МИРНИТЕ СТРАНИ В РЕГИОНА

Глобалният индекс на мира за 2026 г. нарежда България в топ три на най-безопасните страни в региона на Балканите. Създаден от Института за икономика и мир (IEP) индексът е водещият световен показател за глобален мир. Този доклад представя най-изчерпателния анализ, основан на данни, до момента относно тенденциите в мира, неговата икономическа стойност и как да се развиват мирни общества.

НОВА ЕСКАЛАЦИЯ: ЗАПАЛИХА ДВЕ КОЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В СКОПИЕ (ВИДЕО И СНИМКИ)*

Неизвестно лице е подпалило днес превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие, съобщи македонската медия tribuna.mk. Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо.

ОФИЦИАЛНО: НАЙ-ПОСЛЕ МИР С ИРАН. ОТВАРЯТ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК, ПЕТРОЛЪТ ПОЕВТИНЯ УДАРНО

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение, съобщи Ройтерс. По-рано договореността беше оповестена от пакистанския премиер Шахбаз Шариф, който е посредник между двете воюващи страни. Потвърждението на Тръмп дойде по традиционния начин - в социалната му мрежа Truth Social, а Шариф обяви новината в официалната си страница в "Х". В Truth Social Тръмп написа, че споразумението е завършено. Мирното споразумение ще бъде подписано на официална церемония в петък (19 юни) в Швейцария, заяви пакистанският премиер - ОЩЕ: Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан

НОВ БЛИЗЪК ИЗТОК: АМЕРИКА ВЕЛИЧАЕ МИРА НА ТРЪМП, В ИЗРАЕЛ СЕ СКУБЯТ ЗА КОСИТЕ, АНАЛИЗАТОРИТЕ СА ПРЕДПАЗЛИВИ (ВИДЕО)

"Ние протягаме ръка към Иран. Ако те искат да променят отношенията си с нас, ние ще променим нашите отношения с Иран". С тези думи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обеща нова архитектура на сигурност и просперитет в Близкия изток, ако Техеран спази всички условия по сключеното споразумение за мир. То бе обявено по-рано на 15 юни от двете страни и от посредника Пакистан, като трябва да бъде подписано на официална церемония този петък, 19 юни, в Женева.

РУСИЯ ПОДПАЛИ С РАКЕТИ КИЕВСКО-ПЕЧОРСКАТА ЛАВРА, УКРАЙНА УДАРИ ДО МОСКВА И В ПРИСТАНИЩЕ "КАВКАЗ" (ВИДЕО)

Поредна масирана комбинирана въздушна атака отприщи Русия срещу Украйна в рамките на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, която продължава вече пета година. Пожар е избухнал в Киево-Печерската лавра, няколко многоетажни сгради бяха ударени. Киево-Печорската лавра е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и е пострадала сериозно от директен въздушен удар. Част от Киев е без ток, има и потвърдено над 20 ранени в украинската столица - 11 са приети в болница, включително бременна жена, на дете е оказана помощ на място. Всичко това съобщи в поредица от публикации в официалния си канал в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Равносметката за пострадалите със сигурност не е окончателна - ръководителят на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко потвърди за четирима убити и 20 ранени дотук - ОЩЕ: Свръхзвукови руски ракети срещу Киевско-Печорската лавра: Числата на руската атака (ВИДЕО)

СЛАДКИ ПРИКАЗКИ СРЕЩУ РЕАЛНОСТ: КАКВО ГОВОРЯТ ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ НА ТРЪМП (ОБЗОР - ВИДЕО)

35 минути телефонен разговор с Володимир Зеленски. 55 минути телефонен разговор с Владимир Путин. Това са официалните данни за част от вчерашния рожден ден на американския президент Доналд Тръмп. Резултатът обаче е никакъв що се отнася до това войната в Украйна най-после да стигне до справедлив край – нахлулата в суверенна държава руска армия да се изтегли и да бъде постигнат дълготраен мир, без заплаха от нова инвазия по заповед на Путин – ОЩЕ: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

ТОЗИ ПЪТ НАИСТИНА: ЕС ПЛАНИРА ДА ПРЕДПРИЕМЕ МЕРКИ СРЕЩУ РУСИЯ

Европейският съюз подготвя 21-ви кръг от санкции срещу Русия с намерението да смаже руската икономика в конфликта, който вече продължава повече от Първата световна война. Москва вече изпита неочаквано облекчение от олекотяването на санкциите от администрацията на Тръмп. Приходите на Русия от енергийни източници достигнаха двугодишен връх. Това обяснява защо Европейската комисия този път се е насочила към енергийния сектор, с цел намаляване на приходите на Русия от петрол: санкциите ще се целят в танкери, пристанища и рафинерии, които позволяват на Русия да продължи да прави бизнес, а също така ще ограничат продажбата на товари с руски втечнен газ. Последният пакет включва и мерки срещу няколко руски банки за ограничаване на търговията със стоки, които биха могли да бъдат използвани в руската военна промишленост.

НАТО СРЕЩУ "ДАРТ ПУТИН": АЛИАНСЪТ ИЗБРОИ 4 МЕСТА, НА КОИТО ЩЕ УДАРИ РУСИЯ В СВОЯ ЗАЩИТА

Германия е готова да „се сражава още тази нощ“ срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви началникът на германските военновъздушни сили в интервю за британското издание The Telegraph. Генерал-лейтенант Холгер Нойман, лидерът на Луфтвафе, счита, че неговите сили ще нанесат опустошителни въздушни удари срещу Руската федерация, ако тя атакува Алианса. В поредното предупреждение към Москва той подчерта, че в НАТО „няма различни зони на сигурност“, което означава, че атака срещу Естония например би предизвикала същия отговор като въздушен удар срещу Лондон.

СВЕТОВНОТО ИМА НОВ ФАВОРИТ! РОНАЛДО ЩЕ СТРАДА НА МОНДИАЛА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ (ВИДЕО)

Световното първенство по футбол 2026 има нов фаворит и това е Мароко! Това мнение се прокрадна в последния епизод на "Точно попадение" след силния мач на шампиона на Африка срещу състава на Бразилия. Мароканците измъкнаха точка от "селесао" след много силен мач, в който неутрализираха мощната атака на съперника. А във фокуса на вниманието попадна и Португалия с Кристиано Роналдо, който изглежда, че отстъпва като качество на съотборниците си в отбора.