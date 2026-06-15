Мляко и млечни продукти: Качество, безконтролност, митове - земеделският министър говори за пълен хаос

"Стига се дотам, че цистерна тръгва да минава границата, служителите на агенцията понечват да я спрат, отвътре им се помахва и се дава газ. Звъни се на 112, тръгват полицаи, 20 км гонят цистерната, за да разберат, че тя е празна. Тези провокации за мен са неясни, при положение, че влизат средно по 5-6 камиона на ден. Когато направих среща с част от преработвателите, големият въпрос беше: вие защо ни контролирате? Ние сме за контрола, но ако може да ни дадете това млякото да си го преработваме. Ами ако се окаже, че в млякото има нещо и то се разчуе? Това е все едно да тръгнете сутрин за работа, да ви спре полицай и вие да кажете: "Вие откъде накъде ще ми правите проверка, при положение, че закъснявам за работа?". Всичко това е само част от разказ на земеделския министър Пламен Абровски какво се случва в млечния сектор в България.

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30 години няма контрол

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По думите на Абровски в сутрешния блок на БНТ, когато той тръгнал да прави реформа в контрола какво се случва в млекопреработвателния сектор в България, се сблъскал на първо място със своите проверяващи - тяхното мнение било, че по-добре щяло да си бъде нещата да останат както досега. Реакцията на министъра - как така, като не се знае какво влиза в България и с какво качество.

Всъщност Абровски заяви, че изобщо не е имало яснота какъв е вносът на сурово мляко в България. Според него, от проверяващите му било казано, че нямало как да се направи такава мащабна проверка. Обаче за 5 дни били влезли само 16 камиона внос с мляко, което, според министъра, било смешно на фона на над 260 предприятия в България в сектора. 33 000 тона или под 7% от произвежданото у нас са влезли до 1 юни в България (от началото на годината), изнесе още данни Абровски. Той продължи с предаването на обяснения от контролни органи – по-евтино било да си върви вносът на мляко в България както досега.

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Когато се разбра, че ще има контрол, започнаха "много странни движения". Докладвано беше как камион за пръв път минава с ферибота през Горна Оряховица, защото там няма ветеринари. Намерихме го в страната, поставен беше под карантина – слава Богу, всичко е наред, увери Абровски. Започнал и транзит за Гърция – уж, обаче всъщност оставали в България, отивали в едно млекопреработвателно предприятие, продължи да разказва земеделският министър.

Тези думи на Абровски описват ситуацията с контрола: "Защо няма ежедневно докладване? Защо го правим за 3 месеца. Защо? Защото навремето така казаха". Земеделският министър се закани да има промяна и на законодателството - Наредбата за млечните продукти да е такава, че да знае потребителят какво яде - Още: Цените на храните: Какво и как става зад кулисите - разкрития от браншовици и държавата