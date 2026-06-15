Голям астероид се приближава към Земята: Не е бил толкова близо повече от 400 години

В края на юни жителите на Земята ще могат да станат свидетели на рядко астрономическо събитие. Потенциално опасният астероид 152637 (1997 NC1) ще направи най-близкото си приближение до нашата планета от над четири века. Това съобщава Iflscience.

Според НАСА, следващият път, когато този астероид ще бъде толкова близо до Земята, ще бъде през 2133 г.

Кога астероидът ще бъде най-близо до Земята?

Очаква се най-близката точка на приближаване на 27 юни 2026 г. В този момент астероидът ще бъде на разстояние приблизително 0,01715 астрономически единици или около 2,57 милиона километра от Земята. За сравнение, това е приблизително 6,5 пъти по-голямо от разстоянието от Земята до Луната.

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Въпреки потенциално опасния си статус, няма риск от сблъсък. Астрономите подчертават, че обектът ще премине безопасно покрай нашата планета.

Защо астероидът се счита за специален?

Астероидът е открит през 1997 г. като част от програмата на НАСА за проследяване на астероиди в близост до Земята (NEAT). Той принадлежи към класа астероиди Атен, чиито орбити пресичат земната орбита и могат да преминават сравнително близо до нашата планета. Според изчисленията на експертите, този астероид не е минавал толкова близо от поне 1600 г. - едва тогава учените са успели да проследят орбитата му. Следващото, още по-близко, приближаване ще се осъществи на 28 юни 2133 г.

Точните размери на космическото тяло остават предмет на дебат. Предварителните оценки на НАСА показват, че астероидът може да е с диаметър около 900 метра, но някои данни сочат, че може да е значително по-голям - до 1,5 километра.

Проблемът е, че яркостта на астероида не винаги ни позволява да определим точно неговия размер. Тъмните обекти отразяват по-малко светлина и може да изглеждат по-малки, отколкото са в действителност.

Следователно, по време на юнския прелет, НАСА планира да проведе допълнителни наблюдения, използвайки радара на Слънчевата система „Голдстоун“.

„За разлика от други астрономически методи, ние използваме собствен източник на сигнал и анализираме отразения импулс, което ни позволява да получим изключително точна информация за обекта“, обяснява Марина Брозович, радар-астроном в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

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При най-близкото си приближаване, астероидът ще достигне яркост от около 10-та величина, което ще го направи достъпен за наблюдение чрез малки телескопи и дори мощни бинокли. Ще бъде най-добре видим за жителите на Северното полукълбо, когато се приближава към Земята, докато жителите на Южното полукълбо ще могат да го наблюдават, след като преминат най-близката му точка.

Освен това, проектът „Виртуален телескоп“ планира да излъчи наблюденията онлайн на 26 и 27 юни.

НАСА отбелязва, че толкова големи астероиди прелитат на толкова близко разстояние до Земята приблизително веднъж на всеки десет години. Следователно предстоящото събитие предизвиква значителен интерес сред учените, които се надяват да изяснят характеристиките на космическия обект и да получат нови данни за неговия произход и свойства.

Междувременно стана ясно, че Китай преследва астероид, който може да не е лунен фрагмент. Китай се готви да събере проба от малък астероид близо до Земята, който много учени смятат за лунен фрагмент. Водещата теория свързва този обект с кратер на гърба на Луната, където древен удар може да е изхвърлил фрагмент от него в космоса. Ново проучване сега опровергава тази идея, според Earth.com.

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