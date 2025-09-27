Турция възобнови доставките на петрол по тръбопровод от Ирак след 2-годишно прекъсване

Доставките на петрол по тръбопровод между Ирак и Турция бяха възобновени тази сутрин, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция. Тръбопроводът беше затворен след земетресенията на 6 февруари 2023 г., а турският оператор БОТАШ възстанови оперативната му готовност през октомври същата година.

Официалната новинарска агенция на Ирак ИНА също обяви днес, че износът на нефт от находищата на територията на Кюрдската регионална администрация в Северен Ирак е възобновен.

В четвъртък иракският премиер Мохамед Шия ас Судани заяви, че нефтът, добиван в находищата в района на Кюрдската регионална администрация, ще бъде изнасян по тръбопровода между Ирак и Турция.

"Днес постигнахме историческо споразумение, съгласно което Федералното министерство на нефта ще получава суров петрол, произвеждан в находищата в района на Иракски Кюрдистан, и ще го изнася по иракско-турския тръбопровод", посочи той в Х.

Кюрдската регионална администрация съобщи по-рано, че са подписани споразумения с местни и чуждестранни компании за започване на износ на нефт и че решението на иракското Министерство на нефта е било очаквано, за да бъде даден старт на износа възможно най-скоро.

