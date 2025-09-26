Войната в Украйна:

С цената на петрола се случи нещо, нечувано от три месеца

26 септември 2025, 10:01 часа 482 прочитания 0 коментара
С цената на петрола се случи нещо, нечувано от три месеца

Цената на петрола се повиши още в сутрешната азиатска търговия и е на път да отчете най-голямото си седмично поскъпване от месец юни насам на фона на засилените украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура и решението на Москва да ограничи износа на горива, предаде Ройтерс. Русия обяви частична забрана за износ на дизел до края на годината и удължаване на съществуващата забрана за бензин.

Още: Русия забранява частично износа на дизел

Цените

Фючърсите на сорта Брент се покачиха с 15 цента или 0,2 на сто до 69,57 долара за барел

Котировките на американският лек суров петрол добавиха с 23 цента или 0,4 на сто до 65,21 долара за барел.

Цените и двата основни сорта са нагоре с над 4 на сто за седмицата, което е най-голямото увеличение от средата на юни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Русия обяви забраните за износ на горива от страната, след като ударите на Украйна са затруднили мощностите за преработка на суровина. В някои региони на страната вече се усеща сериозен недостиг на определени видове гориво.

Още: Цената на петрола с рязка промяна, невиждана е от месец

Изненадващ спад на седмичните запаси от суров петрол в САЩ също допринесе за поскъпването. Очакванията за по-предпазвлив подход на Управлението за федерален резерв по отношение на намаляването на лихвите и възобновяването на износа от Иракски Кюрдистан оказаха натиск върху котировките, посочва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Русия петрол забрана за износ цена на петрола руски петрол
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес