11 ноември 2025, 16:11 часа 462 прочитания 0 коментара
За колко време България има запаси от горива при криза с "Лукойл": Разчет на енергийния министър

Количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време при евентуална криза с "Лукойл". Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му готовите рафинирани горива, които се съхраняват в чужбина, биха стигнали да задоволят потреблението за четири-пет дни, като тяхното докарване в страната не би променило особено ситуацията.

Две основни задачи за министерството

"Като министър на енергетиката имам две основни задачи, които са ми поставени. Първата е постоянна комуникация със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с цел да получим необходимия положителен резултат, който да даде възможност на рафинерията в Бургас да оперира след 21 ноември", подчерта Станков.

Другата изключително важна задача е свързана със сигурността на доставките до всички български граждани на достъпни цени, обясни той.

На въпрос дали правителството има план "Б" по въпроса с "Лукойл", енергийният министър отговори, цитиран от БТА, че е сигурен, че план "А" ще сработи достатъчно добре.

Той участва в конференцията на тема "Диалог за отбрана и демокрация: "Крепост на свободата“ в София, чийто организатор  е Центърът за изследване на демокрацията.

България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни, каза председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов по-рано днес.

По думите му страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове. Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната.

Парламентът вече на два пъти прие извънредно законодателство заради американските санкции срещу руската компания "Лукойл" и последствията за активите ѝ у нас. Първо депутатите забраниха износа и доставките до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а след това приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на "Лукойл" в България.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
