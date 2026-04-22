20 години Cambridge Day: между изкуствения интелект и класната стая

Как се променя ролята на учителя във време, в което всеки ученик може да зададе въпрос на изкуствен интелект и да получи отговор за секунди? Именно този въпрос стоеше в центъра на юбилейното издание на Cambridge Day, организирано от „Клет България“ – ден, посветен на учителите, който вече 20 години събира образователната общност и напомня, че чуждият език е не просто предмет, а мост към бъдещето.

Още от ранните часове на деня атмосферата беше наситена с вълнение и очакване. „Това е ден, в който навсякъде виждаш грейнали лица и енергията е заразна“, сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“. Но освен тази емоция, денят предостави и много повече. Събитието събра учители, експерти и представители на Cambridge University Press & Assessment. В приветствието си министърът на образованието проф. Сергей Игнатов подчерта значението на подобни инициативи, като изрази благодарност към издателство „Клет България“ за това, че „отварят менталните граници на нашата страна“ и дават шанс за една по-широка културна и образователна общност. Основен акцент тази година беше ролята на изкуствения интелект и промените, които той носи в обучението.

В центъра на този разговор беше д-р Евелина Димитрова-Галаци от Cambridge University Press & Assessment, която постави фокус върху ролята на изкуствения интелект в образованието. Но не като заплаха, а като инструмент – стига да бъде използван с разбиране. „Учителите трябва да развият чувство на комфорт с ползването на тази технология. Колкото повече го ползват, толкова повече ще могат да го ползват добре, и така ще развият усещане кога влияе в положителен начин и кога всъщност не.“, обясни тя. И въпреки всичко, което AI може да направи, според нея най-важното остава човешкото: „Емпатията, чувството за колективност – това е, което ни прави хора. Това не може да се пресъздаде.“

Темата за практическото приложение на тези идеи продължи с лекциите на Чарлс Стюарт от Cambridge University Press & Assessment, който насочи погледите ни от голямата картина към реалността в класната стая. Все по-често класовете са смесени като ниво и нужди, затова предизвикателството пред учителите не е само до това какво преподават, а как да достигнат до всеки ученик. Неговият акцент беше върху диференцирания подход – идеята, че обучението не може да бъде еднакво за всички, а трябва да бъде адаптирано към различните способности и темпо на учениците.

Разбира се, Cambridge Day не мина само в идеи и дискусии за бъдещето. Преди всичко денят беше и празник на настоящето. Победителите от Художествено-музикалното състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България не само бяха тържествено наградени, а и внесоха неповторима топлота и емоция в деня с изпълненията си на живо. А финалистите от националния кръг на международното състезание Kangaroo Global Linguistics показаха колко високо е нивото на езиково обучение в България – в тазгодишното издание са взели участие над 8000 ученици, а 1000 са достигнали до финалния кръг. Пред очите на над 500 учители и директори, 18 от най-добрите получиха награди за постиженията си в нивата от PRE A1 до B2.

Но най-важното от този ден не се измерва с награди или брой участници. „Ако един учител си тръгне с една идея, която приложи още следващата седмица, това за нас е успех“, казва Владимир Колев. И точно в това се крие смисълът на този ден – образованието не се променя само чрез технологии, а чрез хората, които ги прилагат. Двадесет години след началото си Cambridge Day продължава да бъде мястото, където тази промяна започва. А учителят е този, който я прави възможна.