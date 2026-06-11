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Училищата на бъдещето: Над 2000 STEM центъра вече работят в България

11 юни 2026, 14:19 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Училищата на бъдещето: Над 2000 STEM центъра вече работят в България

Над 2000 училища и центрове за специална образователна подкрепа в страната вече са изградили изцяло нови STEM центрове. Това стана ясно при откриването на новото пространство в Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Страната ни е на финала на завършването на мащабната STEM трансформация в образованието, която се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. В последните седмици отвориха врати и трите регионални центъра към университети за обучение на ученици и учители.

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Новото пространство в Своге обединява направленията роботика и кибер-физични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, математика и информатика.

Модерната образователна среда е на стойност близо 140 000 евро, като в нея учениците ще могат да програмират, проектират, експериментират и да превръщат идеите си в реални решения. За целта ще използват 3D принтери и скенери, висококачествени системи за дигитален печат, професионална камера с висока резолюция, метеорологична станция, специализиран софтуер и модерни дигитални платформи за обучение и творчество. Към проекта са изградени и шест високотехнологични и свързани класни стаи.

Министър Вълчев поздрави ръководството на гимназията за усилията и визията им да създават повече възможности за учениците. „STEM кабинетите ще ви помогнат да експериментирате и да откривате себе си – своите интереси и пътя, по който искате да се развивате“, каза той.

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Проф. Вълчев насърчи учениците да се трудят и да бъдат упорити, защото успехът рядко идва бързо и без усилия. „Това не означава, че няма да имате време да се забавлявате и да общувате, но ако искате да вървите напред и да се чувствате пълноценни хора, има няколко прости неща – да полагате усилия, да бъдете постоянни и понякога да оставяте телефоните настрана“, посочи той. Според него е много важно децата да опознават света през собствените си сетива и преживявания, да развиват умовете си, да са честни към себе си и да помагат на близките си.

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ПГ „Велизар Пеев“ в Своге последователно модернизира материалната си база и развива нови специалисти. Още през 2019 г. училището открива първия си STEM център за виртуална реалност и роботика, електромобили и зелена енергия. Идеята на екипа е да създаде среда, която съчетава съвременните методи на преподаване, новите технологии и партньорствата с бизнеса.

Гимназията разполага и с Център за високи постижения в професионалното обучение, който обединява 15 кабинета, четири лаборатории, компютърни зали, ателиета и др.

„Над половин милиард лева са инвестирани в образователната ни система, като страната ни вече се посочва като пример от европейските партньори за това, че осигурява равен достъп на всички ученици до STEM образование“, каза проф. д-р Найден Шиваров.

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Училища Георги Вълчев STEM център
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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