Сигнали за тормоз срещу студентки в Медицинския факултет на СУ: В търсене на отговори

Непрофесионални, лични и преднамерени прояви, заради които бяха сериозно накърнени личното ми достойнство, неприкосновеността и чувството ми за сигурност, като преживяното предизвика у мен силен психически дискомфорт, страх и напрежение. Действия на сексуално посегателство, които породиха у мен основателен страх, психически стрес и чувство на застрашеност. Това са част от използвани думи в общо 4 сигнала, изпратени до Софийска районна прокуратура, както и до ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" доц. д-р Първан Първанов и декана на Медицинския факултет при СУ "Св. Климент Охридски" доц. д-р Дорина Михова.

Сигналите се отнасят до двама преподаватели в Медицинския факултет при СУ – д-р Стоян Великов и проф. Иван Масларски. Те са подадени от общо четири студентки в първи курс, като два от сигналите са подписани, другите два са анонимни. Една от студентките, които са се подписали, изрично посочва, че вече е прекъснала следването си и е отишла да учи в друго учебно заведение, като заради случилото се е забавила следването си с 1 година. Тя директно пише в сигнала си, че е допуснала грешка, защото се е страхувала, че поради връзките им преподавателите биха ѝ попречили да си намери работа по специалността ѝ. Именно в нейния сигнал се разказва следното – че при явяване на изпит е получила явни намеци със сексуален подтекст, след това и предупреждение да не говори за това, защото би имало последствия.

Подобна история – но с твърдение, че е имало директен опит за непоискана физическа интимност, е описана в друг от сигналите. В двете истории са посочени имената на двамата преподаватели – всеки от двамата преподаватели е описан като инициатор на неприемливо поведение в отделни случаи.

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В друг от сигналите конкретно има оплакване от д-р Великов – с твърдение, че многократно променял датите и условията за отработване без предварително уведомление. "Разполагаме и със снимков материал, от който се вижда как той заявява, че няма смисъл да посещаваме определена дата за отработване, а след изтичането ѝ твърди, че е провел изпитване и ни обвинява защо не сме присъствали", пише в сигнала, който Actualno.com видя.

Отговори – кое как е?

Actualno.com потърси по темата както доц. д-р Първанов, така и доц. д-р Михова. Освен това отправихме въпроси към проф. Геновева Златева, която е председател на Общото събрание на Медицинския факултет при СУ, както и към проф. Масларски. Свързахме се по телефона и с д-р Великов.

"Доколкото знам си има вътрешно разследване по въпроса. Така или иначе аз съм пуснал каквото трябва, където трябва. Такива инсинуации и клюки общо взето на хора, които са се провалили, търсят как да уронят на някого престижа съответно, вече съм се консултирал и с адвокат – така че възнамерявам да започна дело и да си потърся правата вече пред съда. Това, общо взето, е абсолютно лъжесвидетелстване – тези клюки, тези инсинуации като цяло би трябвало да последва към тях съответната реакция, която аз ще предприема и съм го заявил вече. Всеки, който си позволи изрично да ме клевети, да споменава името ми по такъв начин, съответно ще бъде представен пред съответните органи и ще бъде съден". Това заяви д-р Великов пред Actualno.com, с уточнение: "Предстои вътрешна проверка да докаже, че това са абсолютни глупости".

В отговор на въпроси нa Actualno.com, проф. Масларски уточни писмено, че до 28 май, 2026 година т.е. в продължение на 19 години стаж като преподавател в СУ срещу него не са извършвани проверки от правоохранителни органи за "непристойно поведение спрямо студенти, включително със сексуален подтекст". На 28 май, 2026 година обаче е постъпил анонимен сигнал от "студентка 1-ви курс, специалност Медицина", а на 2 юни е постъпил втори сигнал, "в които се сочат моите данни", уточни проф. Масларски. По думите му, има вътрешна проверка по сигналите.

"Твърдя, че изложените твърдения в анонимния сигнал са неверни и клеветнически. Този мой извод ще се потвърди от извършващата се в момента проверка. Считам, че и двата сигнала са недобронамерени. С тях се цели да бъда компроментиран като ръководител на катедра "Анатомия и хистология, патологоанатомия и съдебна медицина", както и да се опетни и унижи моето добро име като човек, учен и преподавател в Медицински факултет. Според мен и двата сигнала са свързани с предстоящия избор за декан на Медицинския факултет при СУ, който ще се проведе скоро", добави проф. Масларски. "Това са спекулации на хора, които търсят отмъщение, които се притесняват от изобличаване или които просто се опитват да уронят престижа ми на лекар и преподавател", заяви и д-р Великов. На въпрос на Actualno.com към д-р Великов за какво искат да му отмъстят, точният отговор дословно гласи следното: "Ами предполагам, че не са си взели изпитите, предполагам, че пазарлъците им не са били приети, които не са рядко явление". На изричен наш въпрос дали има нещо друго, дали става въпрос за предстоящия избор на декан на Медицинския факултет при СУ, д-р Великов отвърна: "Не искам да ги коментирам тези неща, защото това са неща на високо ниво. Аз не искам да се занимавам и да обвинявам никого, но ще съдя всеки, който си позволи да ме злепоставя и да уронва моя авторитет. Към мен се изсипва помия, която е безпочвена".

Проф. Масларски уточни, че в сигнала от 2 юни, 2026 година, който е подписан с име, става въпрос за "усещания по време на изпит, а този изпит е бил януари 2025 година, анонимният сигнал (бел. авт. - този от 25 юни, 2026 година) срещу мен пък е от тази година (2026) на изпит пред комисия от 4 преподаватели на 04.02, а сега е юни месец (бел. авт. - в анонимния сигнал изрично е записано, че изпитът се е провел от трима изпитващи, но подателката на сигнала казва, че проф. Масларски я помолил да отиде в дисекционната зала и да го изчака там и в тази зала ѝ предложил "да ми помогне с мотивацията за учене". "След това аз се върнах в залата за изпитване, а той отиде някъде. Като се върна ми връчи книжката и извика следващия", пише още в сигнала, а проф. Масларски коментира в писмен отговор до Actualno.com всичко описано с думите: "Авторката излага само изводи, че при провеждане на изпит по "Анатомия и патологоанатомия" аз съм я попитал защо е притеснена, след което тя е отговорила, че е заради изпита. В сигнала анонимната авторка сочи, че аз съм ѝ "предложил след сесията да се срещнем, за да я мотивирам“. Според авторката в "предложението ми е имало директна покана за близост").

"Ако някой се е почувствал обиден, е странно да изказва координирано усещане за неприлично поведение след 4 месеца, а в другия случай след година и 5 месеца. Категорично считам за клевета описаните 2 сигнала срещу мен" - това е заключението на проф. Масларски за два сигнала, в които е посочено името му.

Предистория

Проф. Масларски каза пред Actualno.com и, че срещу д-р Стоян Великов вече е имало вътрешна проверка - подобен случай, в който неговото име е посочено, е бил обсъден на катедрен съвет, имало е и среща с целия курс студенти специалност "Медицинска сестра", на която е воден протокол в "присъствие на декан". Проф. Геновева Златева каза пред Actualno.com следното за д-р Великов: че горе-долу преди година, когато тя е била на поста зам.-декан в СУ, е имало сигнал от подобно естество за Медицинския факултет, каквито са 4-те, за които сега научихме. По думите ѝ, той е бил подаден от учащ от чуждестранния (англоговорящия) поток студенти. "Ние поискахме, деканското ръководство, обяснение от колегите – от д-р Стоян Великов и проф. Масларски. Тогава те изпратиха такова – Масларски е ръководител от тяхна катедра ("Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина"), (обяснение) от Великов. Той (Великов) даде някакво обяснение, в което твърдеше, че сигналът не е верен. Ние го изпратихме в Ректората с молба какво да направим в този случай и зам.-ректорът проф. Шишков ни беше писал, че очевидно проверката е приключила, няма никакви инциденти и да не се занимаваме повече с този въпрос", разказа проф. Златева.

"Адвокатът ми ще прецени какво, как и защо", гласеше краткият отговор на д-р Великов при въпрос на Actualno.com дали ще води или вече води дело в този случай, със сигнал от 2025 година. Той добави, че няма представа дали този случай със сигнал от миналата година е бил обсъден на катедрен съвет: "Това са абсурдни неща - отивам аз да кажа анонимно, че някой е убил някого или направил нещо някъде си, това са абсолютни глупости, първо, и второ - това е абсолютна лъжа".

"Имам протокол от срещата с медицинските сестри - от 40 студенти се явиха само 7 и никой не сподели за притеснения, неморално поведение и прочие. Има и протокол на катедрен съвет. Бяха приети май месец пак на съвет вътрешни правила в катедрата, като последните са разлепени на видни места в катедрата. С оглед на ситуацията, решихме на катедрен съвет титулярът ни по патология доц. Филипов и аз в комисия да изпитаме медицинските сестри. Ако някой с името си даде сигнал, съм незабавно готов да се защитя и да заведа дело за клевета, тъй като категорично правдата е на моя страна", заяви професор Масларски.

Освен това, проф. Масларски уточни следното във връзка с д-р Великов: "Доколкото ми е известно, колегата е поискал правна помощ". По думите му, се готвело гражданско дело от страна на д-р Великов за уронване на престиж, но трябва д-р Великов да потвърди дали е така и докъде са стигнали нещата (бел. авт. - потвържение от самия д-р Великов има по-горе в текста). Д-р Великов преподава на граждански договор в катедра "Анатомия и хистология, патологоанатомия и съдебна медицина", добави проф. Иван Масларски.

"Каквито мерки е трябвало да взема като ръководител на катедрата, както и деканското ръководство, е направено. Аз няма да допусна да бъда разглеждан в "комплект" с други преподаватели. Ако някой с името си даде сигнал, съм незабавно готов да се защитя и да заведа дело за клевета, тъй като категорично правдата е на моя страна", каза проф. Масларски.

Проверява ли прокуратурата?

Проф. Златева потвърди, че е получила на електронната си поща 2 от 4-те сигнала, за които знае Actualno.com, и че с официално писмо те са препратени до временно изпълняващия длъжността ректор на СУ доц. д-р Първанов. "За вътрешна проверка на СУ не мога да кажа нищо – не ми е известно да е започнала такава", поясни проф. Златева преди Actualno.com да получи писмените отговори на проф. Масларски и преди да говорим по телефона с д-р Великов.

На изричен въпрос на Actualno.com какво би станало с двамата преподаватели при вътрешна проверка – какви са процедурата, редът, проф. Златева заяви, че не знае със сигурност. Това е юридически въпрос, не съм наясно, каза тя, но даде пример с друг случай от Математическия факултет и то скорошен, от пролетта на 2026 година. В този случай преподавателят е отстранен временно, това е отбелязано в протокол на Академичния съвет на СУ, по думите на проф. Златева – научете ОЩЕ: Съмнения за сексуален скандал в Софийския университет (СНИМКИ)

"Не мога да кажа – дали са идвали във факултета, не мога да Ви кажа, нямам такава функция", заяви проф. Златева на наш въпрос дали от прокуратурата са идвали в учебното заведение и дали са водили разпити.

По въпроса дали прокуратурата го е разпитвала, д-р Великов каза: "Това е абсурдно. Вижте, не знам, това е абсолютно абсурдно - предполагам, че други хора ще бъдат разпитвани от прокуратурата".

"Студентите ни са доста афектирани от тези неща, доколкото разбирам – няма в дневния ни ред за общото ни събрание (бел. авт. - то ще се проведе на 15.06.26, от 10:00 часа сутринта) точка, свързана с тези сигнали. Но ако някой от тях, защото имаме квота на студентите, повдигне въпроса, бихме могли да дискутираме в точка "Разни", каза още проф. Златева, с уточнение, че не знае дали в крайна сметка ще има обсъждане на темата. "На мен лично ми е много неприятно, защото този факултет мисля, че не заслужаваме такива инциденти", подчерта проф. Златева.