Кабинетът "Радев":

МОН моли МФ да не се режат парите за образование: Министърът се позова на "тежко наследство" за учителските заплати

12 юни 2026, 10:27 часа 106 прочитания 0 коментара
Снимка: МОН
МОН моли МФ да не се режат парите за образование: Министърът се позова на "тежко наследство" за учителските заплати

Екипът в Министерството на образованието и науката е предложил на Министерството на финансите при изготвянето на бюджета да не се намаляват разходите за издръжка на институциите в образователната система. Заедно с това вече е факт увеличение на учителските заплати с 5% за 2026 г. и ще се търсят допълнителни възможности, въпреки тежкото финансово наследство, което получи настоящото правителство.

Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на предучилищното и училищното образование. В неговите рамки бяха представени приоритетните задачи пред новия екип на МОН и средствата за образование в бюджета. В съвета участваха ръководители на национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на образованието.

Само в открит диалог и с честно назоваване на проблемите можем да взимаме правилни решения за образователната система, добави министърът.

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"Важно е да дадем яснота и предвидимост на системата"

"За правителството образованието е приоритет и това става ясно и от думите на премиера Румен Радев. Ще бъде направено всичко възможно да се продължат и надградят политиките за доходите на учителите", увери министър Вълчев.

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Той подчерта, че към момента всички национални програми се изпълняват и няма да се допусне спиране или блокиране по тях.

"В последните седмици има много спекулации и е важно заедно да дадем яснота и предвидимост на системата. Защото само една спокойна система може да дава по-високи резултати и да постига целите, които заедно си поставяме", допълни проф. Вълчев.

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Министърът подчерта, че всички предложения за промени в учебните програми, нормативната уредба и други ключови политики ще преминават през широко обществено и експертно обсъждане със социалните партньори.

Социалните партньори изразиха пред министър Вълчев и заместник-министъра с ресор средно образование д-р Таня Панчева готовност за сътрудничество и подкрепа при провеждане на политиките в сектора.

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МОН образование учителски заплати Георги Вълчев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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