Публикуваха резултатите от НВО за 4 клас

Резултатите от националното външно оценяване в края 4. клас са публикувани в информационната система на МОН, като проверката става с входящ номер и идентификационен код - ТУК. Резултатите излизат няколко дни преди крайния срок, тъй като трябваше да бъдат публикувани до 15 юни 2026 г.

По информация на МОН в 1706 училища в страната се проведе Националното външно оценяване в края на 4. клас. Първият изпит беше български език и литература, а вторият по математика беше на 4 юни. За изпитите се явиха около 55 000 ученици.

Целта на малките матури

НВО (Национално външно оценяване) за 4. клас, или така наречените малки матури, са задължително писмено изпитване в края на началния етап на образованието в България. То има за цел да провери знанията и уменията на учениците, натрупани през първите четири години, като резултатите не се оформят като срочни или годишни оценки.

Резултатите от НВО вече не се изразяват в традиционните оценки от 2 до 6. Вместо това, знанията се оценяват с брой точки. Общият максимум за всеки тест е 100 точки. Получените точки се вписват в удостоверението за завършен начален етап на образованието. ОЩЕ: Матурите за 4. клас: МОН с последни данни за изпитите по български език и по математика