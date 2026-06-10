Кабинетът "Радев":

Една кандидатура за ректор на Софийския университет не бе приета, изборът ще е между трима професори

10 юни 2026, 15:13 часа 588 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Една кандидатура за ректор на Софийския университет не бе приета, изборът ще е между трима професори

Три са кандидатурите за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Според процедура, приета от Академичния съвет на СУ, в 17.00 часа на 8 юни 2026 г. изтече срокът за издигане на номинациите. Постъпиха кандидатурите на проф. дфзн Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова, проф. д-р Мадлен Данова и проф. дпн Милен Замфиров. От тях комисията е изключила тази на проф. д-р Мадлен Данова, съобщиха от СУ на 10 юни.

Подадените кандидатури и кои останаха

  • проф. дфзн Георги Райновски, Физически факултет, издигнат от Факултетния съвет на Физическия факултет;
  • проф. д-р Елиза Стефанова, Факултет по математика и информатика, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика;
  • проф. д-р Мадлен Данова, Факултет по класически и нови филологии, предложена от 74 членове на академичната общност;
  • проф. дпн Милен Замфиров, Факултет по науки за образованието и изкуствата, издигнат от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

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Всички кандидатури бяха разгледани от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол в Университета на заседание, проведено на 9 юни 2026 г., обявиха от СУ и добавиха: "Комисията констатира, че следните три кандидатури отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет:

  • проф. дфзн Георги Райновски;
  • проф. д-р Елиза Стефанова;
  • проф. дпн Милен Замфиров".

Снимка: МОН

Кога е представянето на програмите и окончателният избор?

Съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност се определя с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на Университета. Жребият беше изтеглен на 10 юни и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност ще се проведат от 17.30 часа в Аулата в Ректората на Университета на следните дати:

  • 16 юни 2026 г. – проф. дпн Милен Замфиров
  • 17 юни 2026 г. – проф. д-р Елиза Стефанова
  • 22 юни 2026 г. – проф. дфзн Георги Райновски

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На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата 2023 – 2027 г.

Дотук се стигна, след като премиерът Румен Радев избра за свой образователен министър досегашния ректор проф. д-р Георги Вълчев. След приемането на поста самият той издаде заповед, с която определи доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности на СУ "Свети Климент Охридски". Той е на длъжността от 8 май до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование.

Проф. д-р Георги Вълчев подаде оставка пред Общото събрание на Софийския университет в началото на май, като оттогава мандатът му като ректор бе прекратен.

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