Най-успешните матури в цялата история: МОН отчете оценката "Добър" 4,39 като най-високата от близо 20 години

"Средният резултат тази година е 60 точки - това е с повече от две точки над миналогодишния резултат. Той е най-високият откакто се провеждат ДЗИ досега - тоест от 2008 година. Това показва, че мерките в образователната система дават резултати". Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, която представи статистиките за резултатите от матурите за 2026 г. По думите ѝ са били анулирани 107 работи - 100 от тях заради установено напълно идентично съдържание.

Този среден резултат съответства на оценката Добър "4,39". Иначе отлична оценка над 5.50 са получили 42% повече ученици, спрямо миналата година, отчитат от МОН. От друга страна с 6% са се понижили ниските оценки.

Средният резултат по втори профилиращ предмет е 71,09 точки, което съответства на оценка "Много добър" 4,89. Общо 338 зрелостници са получили две оценки "Отличен" 6, като цели четирима от тях са постигнали максималните 100 точки. Относно предпочитанията от образователното ведомство отчитат, че най-предпочитан предмет остава английски език, като има тенденция за нарастване на интереса към математика и предприемачество. Почти всички предмети са повишили средния си резултат.

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Какви оценки има по останалите предмети?

Отчита се леко намаление при броя на зрелостниците, получили 100 точки на втория задължителен държавен зрелостен изпит, но същевременно се отбелязва ръст при останалите високи постижения. За първи път има толкова много зрелостници със 100 точки на задължителния изпит по български език и литература, както и един случай на 0 точки.

Относно данните за избора на изпитни формати при задачата за създаване на текст - около 70% от зрелостниците избират да пишат есе, докато делът на избралите интерпретативно съчинение се увеличава до около 20% спрямо 17% през предходната година.

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По отношение на резултатите се отчита, че средният брой точки при интерпретативното съчинение е 17 от 30, което е по-високо спрямо средните 13 точки при есето. Това показва разлика в успеваемостта между двата типа задачи. При профилиращите предмети най-високи постижения се наблюдават по предприемачество, биология и здравно образование, география и икономика, математика, информатика, физика и астрономия.

По-ниски резултати са отчетени по химия, изобразително изкуство, информационни технологии и философия, като при тези предмети обикновено броят на явилите се зрелостници е по-малък, което влияе върху статистиката.

София-град, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати

Александър Трингов от МОН представи ключови данни, свързани с идентифицирани еднакви отговори в матурите по български език и литература. Всички сигнали са били внимателно проверени от националната комисия, като работите са преглеждани многократно и е извършвана съпоставка на текстовете. Според представената информация комисията е установила три основни типа повтарящи се отговори в различни изпитни работи. Анализът е обхванал най-вече задачите, които изискват създаване на собствен текст, където се очаква индивидуална аргументация и интерпретация. Част от идентичните случаи са открити и в литературни задачи с кратък отговор.

Като пример бяха показани идентични отговори по задача 21, която изисква защита или опровергаване на твърдение за младите хора и нуждата им от "спасяване". Според МОН подобни отговори трудно могат да бъдат предварително заучени, тъй като изискват самостоятелно формулиране на позиция в конкретен контекст на изпита.

Бяха представени и случаи от задача 40, свързана със съпоставка на интерпретации в два художествени откъса по темата за отчуждението. Отбелязано беше, че тази година към задачата са добавени насоки за улесняване на зрелостниците, което допълнително прави малко вероятно предварително заучаване на конкретни готови отговори.

Третият тип примери засяга задача 41, при която зрелостниците избират между създаване на есе или интерпретативно съчинение. И в този случай са установени напълно идентични текстове, които според комисията са възпроизведени по време на изпита.