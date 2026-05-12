Първа оставка в кабинета "Радев", тръгна си скандална зам.-министърка

Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката на фона на нарасналото обществено напрежение около нейното назначение и започналата проверка за конфликт на интереси. "Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката", заявява Панджерова в мотивите си. Оставката ѝ е приета.

Скандалът около новоназначения заместник-министър избухна през последните дни след публикации и политически реакции, свързани с нейна дейност като оценител на проекти по европейската програма "Еразъм+" през 2017 и 2018 г.

Според изнесената информация Панджерова е участвала в оценяването на 12 проекта на обща стойност над 1,6 млн. евро, за които има твърдения, че са били спечелени от фирми и организации, свързани с нейния съпруг Димитър Кръстев. Случаят бе определен от критици като схема, напомняща "къщи за тъщи".

Бившият премиер и бивш министър на образованието Николай Денков остро разкритикува назначението, като заяви, че вместо да бъде разграждан корупционният модел, той се "бетонира". Денков настоя Панджерова незабавно да освободи поста.

Под натиска на обществените реакции министърът на образованието проф. Георги Вълчев назначи официална проверка срещу своя заместник заради сигналите за конфликт на интереси. Той заяви, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и че резултатите от проверката ще имат отражение върху работата на екипа му.

Допълнително напрежение около случая създадоха и публикации, според които Панджерова е водила т.нар. SLAPP дело срещу журналисти, писали по темата за евросредствата и предполагаемия конфликт на интереси.