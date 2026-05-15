Учениците със свои искания към МОН: Отпадане на НВО и по-малки паралелки

15 май 2026, 12:04 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Българските ученици също искат образователни реформи и се присъединяват към настоявянията на синдикати и учители за спешни мерки по отношение на подобряването на българското училищно образование.

От Съюза на активните ученици смятат, че гласът на седящите на чиновете е ключов за всяка реформа, а учители и ученици могат да имат обща визия за промените в образованието.

От съюза са подкрепили 5 от предложенията на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", отправени към МОН, за реформа в образованието.

Подкрепените предложения са отпадане на НВО в 4 и 10 клас, намаляване на учениците в паралелките, едносменен режим на обучение, повече психолози и педагогически съветници, както и привеждане на училищната база в унисон със съвременните стандарти.

Исканията

"След детайлен анализ на предложенията за промени в българското образование, изпратени от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", официално заявяваме своята категорична подкрепа за 5 от техните приоритети с позиция до Министъра на образованието и науката", пишат от Съюза на активните ученици.

Те са обосновали своите искания:

  • Без НВО в 4 и 10 клас – Подкрепяме искането за премахване на тези изпити, защото те носят само стрес, без реална стойност за нашето развитие.
  • По-малко паралелки – За по-качествен учебен процес и индивидуален подход от учителите.
  • Грижа за психичното здраве – Настояваме за достъпна професионална помощ от психолози във всяко училище.
  • Едносменен режим – Край на умората от двусменния модел, за да имаме време за пълноценна почивка.
  • Модерна училищна база – Сградите ни трябва да са безопасни, модерни и по европейски стандарти.

Изпитите трябва да са насочени към развиване на практически умения, а не да се зубрят факти и да се попълват квадратчета, коментира Димитър Недев, председател на Съюза на активните ученици и ученик в Хуманитарната гимназия във Варна, предаде БНР.

"Това, което учим, трябва да е насочено към бъдещото ни кариерно ориентиране. Повечето знания от училище не са ни необходими за живота", аргументира се той.

"По-малкото паралелки са плюс, защото ще видим повече индивидуален подход. Това е ключова стъпка към реалното повишаване на качеството на образованието", смята ученикът, според когото това следва да е съпътствано от по-висока мотивация на учителите.

Десислава Любомирова
