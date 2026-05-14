Студенти ще се грижат за децата в софийски училища и детски градини през лятото

Радваме се да споделим, че тази година отново си партнираме със Столична община за наемане на студенти от нашия Факултет на работа в столични училища и детски градини през лятото.
Това обявиха от Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Партньорството се реализира благодарение на проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, и Десислава Желязкова, заместник-кмет по образование, спорт и младежки дейности в Столична община.
Програмата имаше голям успех миналото лято и вече е разширена и обхваща не само детски градини, но и училища на територията на Столична община.
Програмите
"Лятна грижа" е програма, осигуряваща платен стаж в лятна занималня в одобрени общински училища на територията на Столична община. Предназначена е за ученици от 1. до 4. клас и се реализира в периода 1 юни – 17 юли 2026 г.
Дейностите, в рамките на лятната занималня, не целят усвояване на учебно съдържание, а развитие на личностни, социални и творчески умения чрез неформално обучение и преживяване.
В рамките на Програмата се предвижда организиране и провеждане на:
- ежедневни спортни активности на открито и закрито;
- занимания по танци и двигателна култура;
- образователни игри, беседи и дискусии по теми като екология, здравословен начин на живот и безопасност;
- посещения на културно-исторически обекти, музеи, галерии, паркове и Зоологическата градина;
- художествени и приложни творчески работилници;
- театрални представления и кинопрожекции;
- участие в образователни и културни фестивали;
- срещи с изявени личности от областта на изкуството, спорта, науката, литературата и предприемачеството;
- дейности, свързани с пътната безопасност, гражданското и екологичното образование.
"Учим се заедно" пък осигурява платен стаж в детски градини на територията на Столична община за периода месец юли - месец август 2026 г.
Програмата дава възможност за реален практически опит в детска градина, под наставничеството на педагогически специалист от екипа. Участие могат да заявят общински детски градини с минимум 4 групи.
В програмата могат да се включат до 200 студенти с възнаграждение, при минимална продължителност на стажа един календарен месец, като приоритет имат студенти със задължителна практика или стаж.