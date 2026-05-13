KLETT-TAG 2026: Ролята на учителя в дигиталния свят

В модерния и динамичен свят учениците могат да преведат текст за секунди, да упражняват чужд език с AI и да получат нужната информация по-бързо от всякога. Но колкото повече технологиите навлизат в обучението, толкова по-ясно става, че образованието не може да съществува само през екран. Тазгодишното издание на KLETT-TAG насочи своя поглед именно в тази посока: как се променя ролята на учителя във време, в което знанието е достъпно навсякъде, а учениците растат в изцяло дигитална среда.

За поредна година събитието, организирано от „Клет България“, събра преподаватели, експерти и лектори от сферата на обучението по немски език. „Най-интересното е, че при тези събития учителите влизат в ролята на учениците“, сподели Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“. „Вярвам, че начинът, по който усещаш един човек, когато е пред теб в залата, е незаменим. Защото можем да прочетем всичко сами онлайн, но ако някой не ти го обясни, така че да те завладее и да ти въздейства емоционално, не се получават нещата. Трябва силен мотиватор, а когато него го няма, не става.“

Сред основните теми бяха ролята на AI в обучението, новите дигитални платформи, мотивацията на учениците и нуждата от по-гъвкави и съвременни методи на преподаване. „AI е тема навсякъде. Опасявам се, че повече се говори, отколкото се прави по темата.“, коментира Владимир Колев. Според него голямото предизвикателство днес е учителите да преодолеят страха си от новите технологии и да започнат да ги използват уверено и критично. „Всичко, което може да ги накара да пробват и да видят колко полезно може да им бъде, е от полза.“, допълни той.

Точно за това съдейства международният лектор Jennifer M. Swanda, която в лекциите си нагледно показа как AI и платформата allango могат да съдействат за едно по-ангажиращо и персонализирано обучение. За нея обаче най-важното е технологиите и традиционното преподаване да вървят „ръка за ръка“, а не да се противопоставят. „Ролята на учителя се променя – той вече е не само преподавател, но и лидер, и ментор.“, обясни тя. Именно учителят е този, който трябва да помогне на учениците да използват дигиталните инструменти осъзнато, без да губят способността си да общуват и мислят критично.

Но наред с възможностите, не е тайна, че дигиталната среда носи и нови предизвикателства. Все по-често се говори за разсеяност, дигитална умора и липса на реална комуникация – особено при младите хора, които прекарват голяма част от ежедневието си онлайн. Затова една от най-силните идеи в лекциите беше, че образованието трябва съзнателно да пази човешката връзка. „Не трябва да губим усещането за общност и за истинския човек отсреща.“, каза Jennifer M. Swanda. „Да бъдем заедно, да работим в екип, да общуваме – това е нещото, което не бива да губим.“.

И макар ролята на технологиите да вълнува всички, най-важната и емоционална част от деня беше посветена не на кой да е, а на учениците и техните учители. Церемонията по награждаване на победителите в Националното състезание по немски език, организирано от „Клет България“, показа какъв е резултатът от всички методи и иновации и отдаде заслужено признание на младите таланти и менторите им. Сред отличените беше и Траян от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч, класирал се на второ място по B1. Той сподели, че любимата му част от обучението е, че разкрива връзките между различните култури и езици. „Немският ми отваря нови врати – не само чрез състезанията, а и чрез срещите с хора от други държави, включително Австрия, Германия и Швейцария.“, разказа той. „Когато ходя на състезания и се срещам с немци, виждам, че все по-лесно мога да си превеждам нещата, без да ползвам преводач. Това още повече ме вдъхновява да уча и да видя какво мога да постигна.“.

Зад тези успехи обаче стои дългогодишна работа и постоянство. Неговата преподавателка Румяна Николова е убедена, че днешният учител няма право да спира да се развива. „Учителят винаги трябва да бъде в крак с новостите. Ако си даде почивка, учениците в един момент ще знаят повече от него.“, каза тя. Нейното мнение е, че технологиите и AI не трябва да бъдат приемани със страх, а като инструмент, който може да направи обучението по-интересно и да вдъхнови младите хора. „Само с вдъхновение, но без дисциплина, няма да се получи. Но и само с дисциплина, без учителят да те е вдъхновил, също не е възможно. Трябва да се намери баланса между двете.“, твърди Румяна Николова.

Това беше и най-ясното послание на KLETT-TAG тази година – че бъдещето на образованието няма как да бъде нито изцяло дигитално, нито изцяло традиционно. Истинското предизвикателство е в намирането на баланса. А в центъра му, въпреки всички технологии, продължава да стои човекът – учителят, който вдъхновява, и ученикът, който отваря нови врати към света.