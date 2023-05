Връчиха наградите на СУ "Студент на годината", Ивайло Илиев от Actualno.com с приз в "Социални науки"

Нашият колега Ивайло Илиев получи приза в категория "Социални науки", а номинирани за наградата бяха още Звезделина Калудова и Ива Иванова. В тази категория също имаше специална награда за Йоан Андонов.

Студент на годината стана Стефан Стефанов - студент в първи курс, магистър в специалността "Астрономия и Астрофизика" към катедра "Астрономия" във Физическия факултет. Той е оператор на двуметровия Ричи-Кретиен-Куде телескоп, намиращ се в Националната астрономическа обсерватория – "Рожен". През изминалите дванадесет месеца завършва бакалавърската специалност "Астрофизика, геофизика и метеорология" във Физическия факултет с отличен успех и публикува в престижни научни журнали всичката свършена работа по бакалавърския си дипломен проект. Работи по проект, свързан с едни от най-интересните обекти в космоса, наречени "Катаклизмични звезди". За последната година участва в три публикации, свързани с акреционни дискове в катаклизмични звезди, на две от които е първи автор и са публикувани в престижното списание "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society"(Q1, импакт фактор 5.235). Освен тях, за изминалите дванадесет месеца участва в още пет публикации, свързани с двойни звезди с компактен обект. Има публикуван постер на международната конференция "Life in the Universe Meeting", която се проведе през октомври миналата година в София. Стефан е активен член на студентската общност във факултета и е един от създателите и организаторите на студентския "Кръжок по физика", чиято цел е студенти да обсъждат своите интереси свързани с физиката.

Докторант на годината е Микаела Станчева. Тя е докторант в катедра "Генетика" на Биологическия факултет. Работила е в Института по невробиология към Българската академия на науките. Съосновател на проекта "Цвете в епруветка". Била е капитан и инструктор на българския отбор за състезанието iGEM, а от 2023 г. е Изпълнителен директор на Сдружение "Ай Джи и Ем България". От началото на 2023 г. има две публикации в престижни издания с импакт фактор. Участва в различни научни проекти и конференции. Част е от Global Biotech Revolution, асоцииран член на Студентски съвет при СУ. Председател на Студентски клуб "Модерн@СУ", който осъществява различни инициативи в академичния живот. Носител е на различни награди и сертификати за постижения в областта на науката. Номинирани в категорията "Докторант на годината" също бяха Гергана Сакарски и Рени Панчева, а Ева Мариновска получи специална награда в тази категория.

Студент на годината в категория "Правни науки" е Ангел Митков, а плътно до него се нареждат Веселина Шипковенска и Йоана Романова. Студент на годината в категория "Стопански науки" е Ева Николова. Номинирани в категорията също бяха Даниел Петров и Иванна Коренчева.

Студент на годината в категория "Здравеопазване" е Марина Добрева-Петкова. Сред номинираните бяха Десислава Господинова и Митко Господинов. В категория "Математика и информатика" студент на годината е Румен Михов. Сред номинираните са и Антъни Господинов и Цветелина Стефанова.

В категория "Педагогически науки" победителят е Петър Камбурски. До него се нареждат Анита Стоянова и Никол Недялкова. Студент на годината в категория "Хуманитарни науки" е Йоанна Катрева. До нея се нареждат Ванесса Терзиева и Елени Манова.

Победител в категория "Природни науки" е Георги Праматаров. Негови подгласници са Маргарита Петракова, Мартин Пантов. В категория "Спорт" победителят е Андрея Дяксова, а до нея се подреждат Виктор Костов и Йордан Гюров. Победителят в категория "Доброволческа дейност" е Надя Толева. Номинирани също бяха Каролина Манукян и Цветомир Николов.

Снимка: Студентски съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Членове на журито в съответните категории бяха проф. д-р Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет - жури в категория "Правни науки", доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет - жури в категория "Стопански науки", проф. Галина Чанева от Медицинския факултет - категория "Здравеопазване", Елена Маринова, президент на "Мусала Софт" - категория "Математика и информатика"; чл. кор. проф. дин Иван Илчев – в категория "Хуманитарни науки"; д.пс.н. Соня Карабельова, декан на Философския факултет - категория "Социални науки"; проф. дпн Адриана Григорова - категория "Педагогически науки"; чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация - категория "Природни науки"; проф. Георги Игнатов от Департамента по спорт - категория "Спорт"; Пламена Дочева от Animal Rescue Sofia - категория "Доброволческа дейност"; доц. д-р Георги Вълчев - зам.-ректор на Софийския университет - категория "Докторант на годината" и председателят на журито проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Алма матер.

На събитието председателят на Студентския съвет – Радослав Христов и ректорът на Софийския университет – проф. дфн Анастас Герджиков, отправиха своите поздравления към всички студенти и докторанти. Водещи на церемонията бяха Антония Димитрова и Петър Желев – студенти във Факултета по журналистика и масова комуникация.