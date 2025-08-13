Знаменит директор на 51 СУ в София се сбогува с училището: Ето кой го наследява (СНИМКА)

Знаменитият директор на 51 СУ "Елисавета Багряна" в София - Асен Александров, се сбогува с училището, учениците и учителите и предаде поста на своя наследник. Александров бе дългогодишен ръководител на столичното училище и с годините успя да го превърне в едно от най-бързо развиващите се учебни заведения в страната. След проведен конкурс за директорското място, негов официален наследник ще бъде досегашният зам.-директор Веселин Стефанов.

Още: Предлагат училищните директори да се избират от родители и учители

"12.08.2025 година е знаменателен ден за 51-во Средно училище! На проведения конкурс за нов директор на училището победи най-достойният – Веселин Стефанов- зам.директор в 51 СУ и инициатор и двигател на най-интересните събития в училището през последните години! Той се подготвя за този пост вече десет години. Сега е моментът, в който мечтата му срещна доверието на колегите, придобитите умения и любовта към училището.", написа Александров в своя Facebook профил.

"Сърцето ми е разделено на две – малко тъга и много радост. Малко тъга, защото, както казват французите "Chaque séparation est comme une petite mort" всяка раздяла е като малка смърт. Много радост, защото знам, че 51-во остава в ръцете на един вдъхновен, способен и сърдечен млад човек, който носи в себе си духа на нашето училище и ще го пази с обич и отдаденост.", добави Александров, давайки категорична подкрепа за новия директор на училището.

За Асен Александров

През последните години Александров се превърна в един от големите авторитети в родното образование, поставяйки 51 СУ сред най-желаните от учениците в столицата.

Името му нашумя по особено негативен повод през 2017 г., когато се появиха негови голи снимки в интернет. Тогава Александров получи подкрепата на своите колеги, а проверка на Министерството на културата, поръчана от Софийска районна прокуратура, показа, че нито една от снимките не е оригинална. Директорът заяви, че някой е хакнал телефона и компютъра му, тъй като са били свързани, и от омраза се е опитал да му навреди. Заради скандала Асен Александров подаде оставка като съветник на тогавашния министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Още: Скандал с притеснителни бележки в 51-во СУ "Елисавета Багряна"