Руснаците удариха родилно отделение в Запорожие, убито е новородено (СНИМКИ)

Ракетното попадение е станало рано сутринта на 23 ноември, като е поразило родилното отделение на Вилнянска болница, съобщи в „Телеграм“ областният губернатор Олександър Старук.

According to preliminary information, there was a woman with a newborn child and a doctor in the building.



As a result of the attack, the baby died, the woman and the doctor were rescued from under the rubble of the building by the State Emergency Service. pic.twitter.com/eJ2gnikGjO