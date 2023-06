100 000 души в Киев останаха без ток

"Причината и условията за ликвидиране на извънредната ситуация са в процес на изясняване", съобщиха в сряда от Киевската градска военна администрация в "Телеграм".

Според "Украйна сейчас" става въпрос за последици от постоянния обстрел и повреденото оборудване.

По данни на ДТЕК - най-големият частен инвеститор в енергийната индустрия в Украйна - в части от Шевченковски, Святошински, Соломянски, Холосиевски и Подолски район на столицата се извършват аварийни изключвания по нареждане на "Укренерго". Те се правят поради "системна повреда в електроенергийната система".

Малко по-късно стана ясно, че "Укренерго" е възобновила електрозахранването на всички потребители в Киев и региона.

Due to an accident, 100,000 people remained without electricity in #Kyiv. pic.twitter.com/rOymaKO8VI