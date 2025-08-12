"Русия вече е пред нас": Американски генерал бие тревога за важен елемент от армията

Американската армия може да понесе тежки жертви в бъдещ конфликт, защото Съединените щати не са я подсигурили с нужните възможности за водене на война с дронове. Това заяви пред The Times генерал Джеймс Рейни, началник на Командването за напреднали изследователски проекти за армията на САЩ.

Военните технологии се променят с “главоломна” скорост, но Америка не успява да поддържа темпото, предупреди Рейни. Въпреки бързия напредък на дроновите системи в Украйна, Пентагонът все още не разполага с ключови данни и оборудване, които да гарантират превъзходство в бъдещи войни.

"Ако не можем да осигурим на армията си това, от което тя се нуждае, младите мъже и жени на фронтовата линия ще платят цената", каза 59-годишният четиризвезден генерал. По думите му "безпрецедентните" промени на дигиталната епоха няма да се забавят, а бойните роботи са неизбежна следваща стъпка – истинска революция на бойното поле. Още: Само за три месеца: Над 500 неидентифицирани дрона прелетели над ключови обекти в Германия

"Русия вече е пред нас"

“Русия вече е пред нас в областта на дроновете”, призна Рейни в подкаста “General and Journalist” на The Times. “Има технологии, за които със сигурност знаем, че ще ни трябват следващия път, когато отидем на война. За електронна война се нуждаем от повече дронове на всички нива и то по-добри.”

Той уточни, че всички нужни технологии вече съществуват. “Не е нужно да измисляме нищо от нулата или да създаваме нова програма – било то за нов танк или хеликоптер. Става дума просто за закупуване на това, което вече е налично”, каза генералът.

Срещу времето

Според Рейни, новото ръководство на Пентагона е внесло “невиждана спешност”, но времето за действие е кратко. “Нашият краен срок не е 2040 или 2035 г. Нашият стандарт е следващият път, когато трябва да се бием. И ние абсолютно трябва да променим всичко и да бъдем готови”, подчерта той. Още: Въздушната битка, която може да реши изхода на войната между Русия и Украйна

Войната в Украйна се превърна в тестова площадка за революционните технологии с дронове. САЩ обръщат “голямо внимание” на противодействието на вражеските удари. С появата на тези системи, 600-метровият въздушен слой над земята вече е ново бойно поле, където сраженията са също толкова чести, колкото и на земята.

Роботи и рояци

Рейни е убеден, че следващата глава във военната история ще включва наземни автономни системи – роботи и верижни машини. Рояци дронове, които автономно и координирано поразяват цели на бойното поле, ще бъдат готови “по-рано, отколкото си мислим”. “Някои дори твърдят, че е след шест месеца”, отбеляза той. Още: Бъдещето на войната в Украйна - "Паяжина" след "Паяжина"

Въпреки технологичния напредък, генералът подчерта, че основните принципи на военната наука остават непроменени – битките ще се водят от хора за земя и контрол върху нея, включително в близък бой.

Баланс между хора и машини

“Не говорим за пълна замяна на хората – това е безсмислено начинание. Изкуството е в оптимизирането на взаимодействието между хора и машини, за да се създаде най-добрата и най-смъртоносна комбинация. Как да прехвърлим риска към машините по правилния начин и в точното време и да подготвим хората за задачи, които само те могат да изпълняват?”, заяви Рейни.

Той настоя хората да останат във веригата на командване при всяка автономна война, дори ако други държави изберат различен подход. “Що се отнася до нашите врагове? Това е проблемът. Независимо дали става дума за синтетична биология или смъртоносни рояци дронове, лошите ще действат със злонамерени намерения. Така че нашите специалисти, които им противодействат, трябва да са с глава и рамене над тях.” Още: Войната на бъдещето: Дроновете изместиха авиацията, флота, танковете и артилерията

Състезание за надмощие

Въпреки бързото военно преструктуриране и технологичния прогрес на Китай през последните две десетилетия, генералът вярва, че САЩ могат да запазят високотехнологичното си предимство.

“Разбира се, можем и да се колебаем. Но би било безразсъдно да почиваме на лаврите си. Предстои ни състезание, подобно на космическата или ядрената надпревара, и ние трябва да продължим напред”, обобщи Джеймс Рейни. Още: Армия "Дронове": Зеленски издаде указ за нов род войски в Украйна (ВИДЕО)

Автор: Том Нютън Дън

Превод: Ганчо Каменарски