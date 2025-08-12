Войната в Украйна:

12 август 2025, 07:38 часа 266 прочитания 0 коментара
Скандалът с църквата за район "Изгрев" в София: Районният кмет с разяснения

Това са офертни предложения, а не подписани договори. Офертата (от фирма "Дока строй" ЕООД) е най-добра. Изпратени са 3 офертни предложения до митрополията. Това заяви кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев, като отрече твърдението на митрополията, че до тях е пратена само 1 оферта.

На въпрос на bTV имал ли е лични срещи с митрополията за строеж на църква, която да обслужва кварталите "Изгрев", "Изток" и "Дианабад", Георгиев отговори пред bTV утвърдително. Нищо не съм отхвърлял от митрополията, отхвърли го фирмата с най-добра оферта. Тя иска банкова застраховка, а не банкова гаранция – за 400 000 лева, по думите на Георгиев.

Отделно, в офертата има аванс от 30% и районният кмет не видя нищо притеснително, в поръчките на Столична община авансът обикновено бил около 20%.

"Вероятно е така, не мога да кажа – но обектите, които тази фирма е направила, са изключително високо качество. Нямам абсолютно никакви лични връзки с нито една фирма, работя с всички. Решението е на църковното настоятелство и митрополията – няма никаква драма, не виждам защо трябва да се вдига истерия", каза Георгиев при въпрос дали въпросната компания изпълнява всички поръчки в район "Изгрев".

"Важно е църквата да стане. Работя за тази църква от 2019 година. Всяко едно забавяне за мен е грешка", подчерта Георгиев, който заяви: "Само в "Изгрев" нямаме църква".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
