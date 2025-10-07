Войната в Украйна:

13 удара с нож: Нападнаха кмет в Германия (СНИМКИ)

В Германия бе нападнат новоизбран кмет на град. Престъплението е станало в град Хердеке, окръг Енепе-Рур-Крайс, Северен Рейн-Вестфалия в Германия. 57-годишната Ирис Шталцер е намерена от сина си в безпомощно състояние. По тялото ѝ са открити следи от 13 удара с нож. Преди за загуби съзнание Шталцер е успяла да съобщи, че е била нападната от няколко мъже. Нападението е станало на улицата. В момента лекарите се борят за живота ѝ. Състоянието ѝ се оценява като критично.

Мотиви

До момента няма никаква информация за нападателите и техните мотиви. От полицията са съобщили, че е започнала издирвателна операция за търсене на престъпниците, но не разкриват други подробности, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Шталцер бе избрана за кмет на Хердеке на втория тур от местните избори, провели се на 28 септември 2025 г. Нападението се случва десет дни след победата ѝ.

Евгения Чаушева
