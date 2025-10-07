13 удара с нож: Нападнаха кмет в Германия (СНИМКИ)

В Германия бе нападнат новоизбран кмет на град. Престъплението е станало в град Хердеке, окръг Енепе-Рур-Крайс, Северен Рейн-Вестфалия в Германия. 57-годишната Ирис Шталцер е намерена от сина си в безпомощно състояние. По тялото ѝ са открити следи от 13 удара с нож. Преди за загуби съзнание Шталцер е успяла да съобщи, че е била нападната от няколко мъже. Нападението е станало на улицата. В момента лекарите се борят за живота ѝ. Състоянието ѝ се оценява като критично.
До момента няма никаква информация за нападателите и техните мотиви. От полицията са съобщили, че е започнала издирвателна операция за търсене на престъпниците, но не разкриват други подробности, съобщи телеграм-каналът ASTRA. Шталцер бе избрана за кмет на Хердеке на втория тур от местните избори, провели се на 28 септември 2025 г. Нападението се случва десет дни след победата ѝ.
🚨🇩🇪BREAKING: Mayor of Herdecke, Germany, was just stabbed by multiple men in broad daylight outside her home.— Mario ZNA (@MarioBojic) October 7, 2025
Germany is at WAR! pic.twitter.com/Vob5Hq7oEl
