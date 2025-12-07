Напускащият пратеник на Тръмп за Украйна: След 2 млн. военни жертви "сме в последните 10 метра" до мира (ВИДЕО)

Напускащият поста си пратеник на американския президент Доналд Тръмп в Украйна Кийт Келог заяви, че споразумението за прекратяване на войната е „много близо“ на хоризонта и зависи от разрешаването на само два основни въпроса. Те обаче са съществени. А от Кремъл казват, че трябва да има радикални промени в някои от предложенията на САЩ. Първоначалният 28-точков план за мир на пратеника на Тръмп Стив Уиткоф облагодетелстваше диктатора Владимир Путин, но в Москва явно не са доволни и от корекциите, направени след това. Те не са публично известни.

Келог, който трябва да се оттегли през януари, заяви пред Форума за национална отбрана „Рейгън“, че усилията за разрешаване на войната са в „последните 10 метра“. Но те винаги са най-трудни, смята той.

Донбас и АЕЦ "Запорожие" - ключовите точки

Двата основни нерешени въпроса, смята Келог, са територията – предимно бъдещето на Донбас – и бъдещето на украинската атомна електроцентрала в Запорожие, най-голямата в Европа, която е под руски контрол от самото начало на войната през февруари 2022 г.

„Ако решим тези два въпроса, мисля, че останалото ще се нареди доста добре“, заяви Келог в събота в Президентската библиотека и музей „Роналд Рейгън“ в Сими Вали, Калифорния. „Почти сме готови. Ние сме наистина много близо“, каза той.

След като Путин проведе четиричасови преговори в Кремъл миналата седмица със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър, главният съветник по външната политика на диктатора Юрий Ушаков, заяви, че са били обсъдени „териториални проблеми“. Това е кремълски евфемизъм за руските претенции към целия Донбас, въпреки че Украйна все още контролира поне 5000 квадратни километра от района, състоящ се от Донецка и Луганска област. Там Путин подпали т.нар. сепаратизъм и го поддържаше активно с изпращане на оръжия от 2014 г. Той обаче не успя да превземе важния крепостен пояс на Украйна в Донбас и сега го иска като част от мирно споразумение. Превземе ли го, оттам нататък пътищата към Харков и Днипро са изцяло полета.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предаването на останалата част от Донецка област би било незаконно без референдум и би дало на Русия платформа за по-нататъшни атаки в Украйна в бъдеще.

Русия иска "радикални промени" в документите на САЩ

Ушаков бе цитиран от руските медии в неделя, че САЩ ще трябва да „направят сериозни, бих казал, радикални промени в документите си“ относно Украйна. Той не уточни какви промени Москва иска Вашингтон да направи.

Зеленски заяви в събота, че е имал дълъг и „съдържателен“ телефонен разговор с Уиткоф и Къшнър. Кремъл обяви, че очаква Джаред Къшнър да свърши основната работа по изготвянето на евентуално споразумение.

"Два милиона" убити или ранени във войната

Снимка: president.gov.ua

Келог - пенсиониран генерал-лейтенант, служил във Виетнам, Панама и Ирак - заяви, че мащабът на смъртните случаи и ранените, причинени от войната в Украйна, е "ужасяващ" и безпрецедентен за регионална война. Той твърди, цитиран от Reuters, че заедно Русия и Украйна са претърпели повече от 2 милиона жертви, включително убити и ранени (тежко ранени, които не могат да се върнат в бойни действия - по класификацията на НАТО те се вписват във военните жертви), от началото на войната.

Нито Русия, нито Украйна разкриват достоверни оценки за своите загуби, но за Москва има доста независими оценки, сочещи към поне 1 милион убити войници - такава например прави британското разузнаване през юни месец 2025 г., цитирано от The Guardian.

Русия в момента контролира 19,2% от Украйна, включително полуостров Крим, който анексира през 2014 г., цялата Луганска област, над 80% от Донецка област, около 75% от Херсонска и Запорожка област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

Миналия месец изтече информация за 28-точковия мирен план на САЩ, което предизвика тревога сред украински и европейски официални лица - те заявиха, че американците отстъпват пред основните искания на Москва по отношение на НАТО, руския контрол над една пета от Украйна и ограниченията върху украинската армия. Планът бе описан от съюзниците като капитулация на Киев, а впоследствие украинските и американските преговарящи са направили изменения след срещите си в Женева и Маями.

