Измъчвали и убили американец, бил се за Путин в ДНР: Обвиненията за четирима руски войници не са извънредно тежки

Присъди от 1,5 години до 15 години затвор е поискала руската прокуратура за обвинените в убийството на американския "военен блогър" Ръсел Бентли. Бентли беше използван от путиновата пропаганда в смисъл "ето и западняк казва колко сме прави", само че беше жестоко убит от руски войници в Източна Украйна.

Новината какви присъди са поискани съобщи руската държавна информационно-пропаганда агенция ТАСС. Обвиняемите са четирима руски военни - Виталий Вансяцки, Владислав Агалцев, Владимир Бажин и Андрей Йорданов.

Ръсел Бентли пристига в т. нар. ДНР (Донецка народна република) от САЩ през 2014 г., воюва на страната на сепаратистите, а след това става "военен кореспондент". През април 2024 г. американецът изчезна в окупирания от руснаците град Донецк. Няколко дни по-късно руската милиция издава заповед за издирване за него, а на 19 април съпругата му Людмила Бентли съобщи за смъртта му

Руският опозиционен телеграм канал ASTRA публикува разследване как Бентли е бил измъчван в изоставената мина "Петровская" в Донецк. Това място е използвано да бъдат изтезавани "непокорни" руски войници, които не изпълняват заповедите на командирите си.

