Лайфстайл:

Руските сили поразиха язовирна стена в зона на активни сражения в Харковска област (ВИДЕО, СНИМКИ)

07 декември 2025, 16:27 часа 408 прочитания 0 коментара
Руските сили поразиха язовирна стена в зона на активни сражения в Харковска област (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руските сили са нанесли удар по язовирната стена на яз. Печенихи в Харковска област на Украйна, съобщи кметът на едноименното село Олександър Хусаров във Facebook на 7 декември. Движението в района е временно преустановено. Един от пътищата от Харков до Велики Бурлук и Купянск на юг или Вовчанск на север, където в момента се водят активни сражения, минава през тази язовирна стена. Според официалната информация - към 12:00 часа днес преминаването по пътя при язовира е напълно блокирано. Властите призовават жителите да запазят спокойствие и да следят за по-нататъшни новини.

"Молим всички да спазват предпазните мерки и да се въздържат от пътуване към язовира", подчерта Хусаров.

Отбелязва се, че съответните служби оценяват степента на щетите и работят за отстраняване на последствията от удара.

Още: Напускащият пратеник на Тръмп за Украйна: След 2 млн. военни жертви "сме в последните 10 метра" до мира (ВИДЕО)

Язовир Печенихи

Язовир Печенихи заема площ от 86,2 квадратни километра, простира се на 65 километра дължина и ширината му е от 300 до 3000 метра. Дълбочината му варира от 4,5 до 20 метра, а водосборният му басейн обхваща 8400 квадратни километра. Язовирът е кръстен на селището Печенихи, разположено на 60 километра от Харков, в близост до което се намира язовирната стена.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Язовирът се простира от Печенихи до река Старица, която тече през районите на Чугуев и Вовчанск в област Харков. Районът е заобиколен от борови гори, които формират характерния пейзаж на този регион.

По бреговете се намират не само Печенихи, но и редица други селища, включително Верхни и Стари Салтив, Приморско, Березники, Рубижно, Мартова, Металивка, Хотомля, Бухайвка, Молодова, пише "РБК-Украйна".

Още: Измъчвали и убили американец, бил се за Путин в ДНР: Обвиненията за четирима руски войници не са извънредно тежки

Нов етап на изолиране на зоната на бойните действия?

"Най-вероятно започва нов етап на изолиране на зоната на бойните действия" - така руските Z-канали, т.е. военните пропагандисти, коментират атаката на силите на Путин по язовирната стена.

Според украинските медии обстрелът е повредил инфраструктурата, което прави пътуването по пътя около язовира опасно.

Още: Преговорите за мир в Украйна в Маями завършиха: Тръмп със скрито послание към Путин

*Заглавната снимка е илюстративна - от яз. Каховка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Харков война Украйна Харковска област Вовчанск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес