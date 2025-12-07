Руските сили поразиха язовирна стена в зона на активни сражения в Харковска област (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руските сили са нанесли удар по язовирната стена на яз. Печенихи в Харковска област на Украйна, съобщи кметът на едноименното село Олександър Хусаров във Facebook на 7 декември. Движението в района е временно преустановено. Един от пътищата от Харков до Велики Бурлук и Купянск на юг или Вовчанск на север, където в момента се водят активни сражения, минава през тази язовирна стена. Според официалната информация - към 12:00 часа днес преминаването по пътя при язовира е напълно блокирано. Властите призовават жителите да запазят спокойствие и да следят за по-нататъшни новини.

"Молим всички да спазват предпазните мерки и да се въздържат от пътуване към язовира", подчерта Хусаров.

Отбелязва се, че съответните служби оценяват степента на щетите и работят за отстраняване на последствията от удара.

Язовир Печенихи

Язовир Печенихи заема площ от 86,2 квадратни километра, простира се на 65 километра дължина и ширината му е от 300 до 3000 метра. Дълбочината му варира от 4,5 до 20 метра, а водосборният му басейн обхваща 8400 квадратни километра. Язовирът е кръстен на селището Печенихи, разположено на 60 километра от Харков, в близост до което се намира язовирната стена.

Язовирът се простира от Печенихи до река Старица, която тече през районите на Чугуев и Вовчанск в област Харков. Районът е заобиколен от борови гори, които формират характерния пейзаж на този регион.

По бреговете се намират не само Печенихи, но и редица други селища, включително Верхни и Стари Салтив, Приморско, Березники, Рубижно, Мартова, Металивка, Хотомля, Бухайвка, Молодова, пише "РБК-Украйна".

Нов етап на изолиране на зоната на бойните действия?

"Най-вероятно започва нов етап на изолиране на зоната на бойните действия" - така руските Z-канали, т.е. военните пропагандисти, коментират атаката на силите на Путин по язовирната стена.

Според украинските медии обстрелът е повредил инфраструктурата, което прави пътуването по пътя около язовира опасно.

*Заглавната снимка е илюстративна - от яз. Каховка.