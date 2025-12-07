През април 2026 г. в Унгария идват избори, а опозиционерът Петер Мадяр и неговата партия "Тиса" водят в социологическите проучвания, макар "Фидес" на настоящия премиер Виктор Орбан да продължава бавно да топи изоставането си. За да засили този процес, министър-председателят, който е един от най-близките до Кремъл евролидери, вкара отново в действие апокалиптични сценарии, ако загуби властта си в Будапеща.

Орбан предупреди, че ако партията му загуби изборите през 2026 г., Унгария може да бъде въвлечена във война с Русия. В своя реч в град Кечкемет премиерът заяви без доказателства, че "подкрепяните от Брюксел" партии ще тласнат страната към конфликт, а само „националното правителство“ може да го предотврати. Той определи гласуването като последния шанс да се избегне война, като изказа неясни твърдения, че Европа се готви за конфликт до 2030 г.

Орбан: "Брюкселските партии" ще ни тласнат към война

"Всички други въпроси бледнеят в сравнение с въпроса за войната и мира", заяви Орбан и описа Европа като бързо движеща се към конфликт. „Войната не е далеч. От политическа гледна точка, тя е близо. Европейските лидери вече са взели решение: Европа отива на война. Това е официалната политика – те искат да бъдат готови до 2030 г.“, предупреди той.

Всъщност ЕС прие план за подготовка при евентуална руска агресия до края на десетилетието, тъй като при инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. никой не беше подготвен. Освен това блокът изостава с производството на оръжия и в други компоненти, за да се защитава успешно, особено без подкрепа от САЩ - затова целта на Брюксел е това да бъде затегнато: ЕС с официален план: Имаме 5 години да се подготвим за война с Русия.

Снимка: Getty Images

Орбан заяви, че Европа е в последната фаза от ескалация на войната

Според премиера на Унгария Старият континент в момента е "в последната фаза на четиристепенна ескалация на войната": прекъсване на дипломатическите отношения, преминаване на икономиките в режим на война, въвеждане на наборна военна служба и подготовка за пряка конфронтация. Разбира се, Орбан удобно пропуска руските саботажни операции в цяла Европа.

„За да избегнем това, трябва да се молим. Тази ситуация е извън нашите сили. Въпросът е: можем ли да останем извън войната?“, попита той и заключи: „Имаме нужда от сила – Унгария трябва да стане достатъчно силна - не само за да каже „не“ на войната, но и за да остане извън нея".

В подкрепа на това послание Орбан добави: „Дяволите на войната винаги се опитват да убедят хората, че с войната ще им е по-добре. Трябва да отхвърлим това и да се застъпим за мира". Орбан отново не казва кой мир - зачитащ суверенитета на Украйна и на Европа или позволяващ на Путин да започне нова война в Украйна или дори извън нея след години.

Премиерът на Унгария остро критикува решенията на ЕС, които са "пренебрегнали гласа" на Будапеща в политиката на санкциите. „Това е чиста дързост. ЕС прекласифицира санкциите като търговска политика, така че вече не се нуждаят от единодушни решения. Това им позволи да ни заобиколят. Това е акт на неуважение“, каза той. И също така критикува Брюксел за показано лицемерие. „Скандално е, че тези, които крадат от фондовете на ЕС, ни дават уроци по корупция", каза той, без да назовава конкретни примери или доказателства.

"Унгария не трябва да се ръководи от глупаци"

Орбан свърза мира с лидерските компетенции. „Унгария не трябва да се ръководи от глупаци. Глупавите лидери ни струват многократно повече“, подчерта той, разкривайки, че професионални екипи вече работят по икономически планове за периода след изборите. „Водим преговори с американците и руснаците за икономическо сътрудничество след 2026 г. В момента живеем в свят, управляван от санкции. Но с едно споразумение светът се отваря".

"Унгарците загубиха 900 000 души в Първата световна война, 600 000 във Втората световна война и бяха бомбардирани от германците, руснаците и британците. Мнозина на Запад просто нямат такова страдание в историята си. Те смятат, че войната е печеливша", продължи той.

"Тези, които се докосват до деца, трябва да бъдат разкъсани на парчета", прехвърли Орбан към друга тема и отбеляза, че по време на управлението на левите само 80 педофили са били вкарани в затвора, а днес техният брой бил 700.

Снимка: Getty Images

В края на дискусията премиерът на Унгария цитира "националното развитие" на страната си, според Abouthungary.hu: „Има 57 милиарда (форинта) за обновяване на пътищата в Кечкемет, милиарди за ясли и детски градини, Институтът „Кодай“ получи 28 милиарда. През 2010 г. нашите златни резерви бяха 3,5 тона. Сега те са около 110 тона". Но пропусна удобно растящата инфлация и затрудненията на гражданите.

Орбан завърши с предупреждение и обещание: „Бъдещето на нашите деца и внуци зависи от това дали тази страна ще успее да се предпази от войната. Трябва да защитим Унгария от наближаващата заплаха. Направихме го и преди, и ще го направим отново".

Словакия също играе срещу Украйна

Междувременно словашкият президент Петер Пелегрини се обяви против използването на средства от ЕС за военна помощ за Украйна, като заяви, че това само удължавало войната. Според Брюксел пък суверенна и независима държава по този начин се защитава от агресията на по-голяма своя съседка, която продължава вече близо 4 години.

В интервю за STVR словашкият държавен глава призова за подкрепа на преговорите между САЩ и Русия и заяви, че средствата трябва да бъдат насочени към възстановяването на Украйна след войната, а не към отбраната. Пелегрини също така изрази съмнения относно способността на Украйна да спечели войната.

