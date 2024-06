"Абсурдно и повече агресия": Украйна и НАТО реагираха на "предложението за мир" на Путин

Той поиска украинските войски да бъдат изведени напълно от Донецка и Луганска народна република, Херсонска и Запорожка област, при това от цялата територия на тези региони в административните им граници, които са съществували в момента на влизането им в Украйна, както и отказ на Киев от планове за присъединяване към НАТО, като условия за прекратяване на огъня и за началото на мирни преговори.

Украинското външно министерство подчерта, че "мирното предложение" на Путин е "абсурдно", твърдейки, че неговите "манипулативни изявления" имат за цел да "подведат" международната общност и да "подкопаят" дипломатическите усилия за постигане на мир. Още: Предайте се на Путин: Скрити западни послания към Украйна

"Всички ултиматуми на Путин са чувани многократно от Москва и в тези изявления няма нищо ново", се казва в изявлението на министерството, осъждайки изявлението на руския диктатор относно срещата на върха за глобалния мир, която ще се проведе в Швейцария този уикенд.

"Путин преследва само една цел: да предотврати участието на лидери и държави в тази среща на върха", добавиха от министерството.

Съветникът на началника на кабинета на президента на Украйна Михайло Подоляк нарече предложенията белег за "неспособността на сегашното руско ръководство да оцени адекватно реалността". Още: Зеленски: Мирно споразумение с Путин би било капан. Той не е луд, а опасен

There are no new "peace proposals" from #Russia. Entity Putin has voiced only the "standard aggressor's set", which has been heard many times already. Its content is quite specific, highly offensive to international law and speaks absolutely eloquently about the incapacity of the…