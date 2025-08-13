Срещата в Аляска: Тръмп не разполага с нито един експерт по Русия и Украйна

През 2018 г., по време на първия си мандат като президент Доналд Тръмп провежда съвместна пресконференция с Владимир Путин в Хелзинки и нещата се развиват толкова зле, че неговият главен съветник по Русия Фиона Хил по-късно признава, че е обмисляла да се престори, че получава пристъп само и само да спре брифинга.

Сега, по време на втория му президентски мандат, на Тръмп предстои ключова среща с Путин в Аляска. И опасенията са нещата могат да се развият дори още по-зле, защото в стаята с него няма да има нито един експерт по Русия.

Специалист по недвижимите имоти вместо по външната политика

Още: Репарации за 1 трл. долара: Обявени са 5-те искания на Украйна преди срещата в Аляска

Това е така, защото Тръмп даде приоритет на лоялността пред опита и експертизата на своите помощници. Той проведе агресивна кампания за намаляване на броя на служителите във федералните агенции. За специален пратеник по Русия избра имотния магнат Стив Уиткоф, който е абсолютен новак във външната политика. А опитните служители, ветераните, бяха отстранени, мнозина принудени да подадат оставка, пише The Financial Times.

"Може спокойно да се каже, че Тръмп няма нито един човек, участващ в разработването на политики, който да познава Русия и Украйна и да може да го съветва", каза Ерик Рубин, бивш дипломат от кариерата и бивш посланик на САЩ в България по време на първия мандат на Тръмп.

Обикновено подготовката преди важни срещи като тази се координира от Съвета за национална сигурност. Сега обаче Съветът е в значително намален състав, тъй като през май бяха уволнени десетки експерти по външна политика и национална сигурност.

Миналия месец пък бяха уволнени над 1300 служители от Държавния департамент като част от стремежа за съкращаване на федералния апарат. Сред тях са анализатори на разузнавателното бюро на департамента, специализирани по руските и украински въпроси. Въпреки че Държавният департамент не е публикувал официални данни, Американската асоциация на външните служители (AFSA), изчислява, че около 25% от служителите са напуснали от януари насам.

Още: Срещата Тръмп-Путин ще се проведе в американска военна база: Белият дом искаше да избегне това

Влияе се от личните отношения и не се доверява на експертите

Наблюдателите припомнят, че пак в Хелзинки през 2018 г., Тръмп постави под съмнение информацията на собствените си разузнавателни агенции. Вместо да се вслуша в техните констатации, той прие за чиста монета уверенията на Путин, че не се опитва да се намеси в американските президентски избори.

Сега на предстоящата среща в Аляска, Тръмп очевидно ще действа в същия дух - ще разчита на инстинктите си и на личните си отношения, вместо на експерти. Такава заявка даде той самият в понеделник, когато обяви, че в рамките на две минути щял да разбере дали е възможен напредък в преговорите.

Не бива да се позволява на Тръмп и Уиткоф да импровизират

Още: Мюнхенският капан в Аляска и очакваната провокация срещу Зеленски

Този подход на Тръмп предизвиква тревога в дипломатическите среди.

"Не можете да позволите на него и Уиткоф да импровизират, защото просто не знаят достатъчно", предупреди Даниел Фрийд, бивш посланик на САЩ в Полша. И добави, че близо до президента трябва да има опитен професионалист, който само със знак в нужния момент да му помогне. "Имате нужда от някой в стаята, който просто може да погледне президента, да завърти очи и да поклати глава", каза той.

По време на предишния си мандат Тръмп имаше на разположение наистина добри експерти. Много от тях след като напуснаха, разказаха колко е било трудно да бъде подготвен Тръмп преди подобни срещи и колко е било сложно да овладяват опасните му импулси.

Футболен мач вместо да чуе инструкциите

"Той рядко се подготвя", призна и Джон Болтън, съветникът на Тръмп по националната сигурност през първия му мандат.

Болтън, който сега често критикува Тръмп, си спомни, например, как се е опитал да информира президента за ядрените оръжия преди същата тази среща с Путин през 2018 г., но Тръмп е бил зает да следи футболен мач на път за Хелзинки.