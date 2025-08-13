Войната в Украйна:

Строг БФС след кютека във Втора лига! Емблематичен бивш бранител на Левски изгоря за 3 мача

13 август 2025, 21:01 часа 520 прочитания 0 коментара
Строг БФС след кютека във Втора лига! Емблематичен бивш бранител на Левски изгоря за 3 мача

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след провеждането на четвъртия кръг в Първа лига и на третия кръг във Втора лига. Помощник-треньорът на Арда Кърджали – Веселин Минев, ще отсъства три мача от резервната скамейка заради претенции към съдийско отсъждане. От централата санкционират строго и провинилите се при мелето на срещата между Локомотив Горна Оряховица и Беласица. Мартин Тодорски от „комитите“ и Мариян Иванов от „железничарите“ са аут за по четири двубоя.

Глобите на БФС

Минев получи червен картон към края на мача с Локомотив Пловдив, тъй като поиска червен картон за грубо влизане на Парвиз Умарбаев. Това ще му коства наказанието от три срещи и 2000 лв. Любопитното е, че Ботев Враца и Ботев Пловдив са единствените глобени клубове. Врачани ще се олекнат с 2300 лева, а „канарчетата“ - с 1500 лв.

Окачените бутонки

Във Втора лига най-сериозно го отнасят Мариян Иванов и Мартин Тодорски. Освен четирите мача, те ще трябва да платят и по 500 лв. Иначе за навлизане на публика на терена след края на срещата и с оглед сериозността на инцидента, Локомотив Горна Оряховица получава предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева. От Беласица пък са длъжни да възстановят щетите на стадиона.

Същото трябва да стори и Черноморец за стадион „Миньор” гр. Перник. Другата среща, от която има санкции, е Спартак Плевен - Дунав Русе. За възпламеняване на бомбички на пистата и хвърлен предмет на пистата плевенчани ще се разделят общо с 1 250 лв. Обидни и нецензурни скандирания пък ще струват 750 лв. на "драконите".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА свали куп играчи от първия тим, за да приземи летящия новак във Втора лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
БФС Беласица Веселин Минев Дисциплинарна комисия Локомотив ГО Втора лига Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес