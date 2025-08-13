Строг БФС след кютека във Втора лига! Емблематичен бивш бранител на Левски изгоря за 3 мача

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията след провеждането на четвъртия кръг в Първа лига и на третия кръг във Втора лига. Помощник-треньорът на Арда Кърджали – Веселин Минев, ще отсъства три мача от резервната скамейка заради претенции към съдийско отсъждане. От централата санкционират строго и провинилите се при мелето на срещата между Локомотив Горна Оряховица и Беласица. Мартин Тодорски от „комитите“ и Мариян Иванов от „железничарите“ са аут за по четири двубоя.

Глобите на БФС

Минев получи червен картон към края на мача с Локомотив Пловдив, тъй като поиска червен картон за грубо влизане на Парвиз Умарбаев. Това ще му коства наказанието от три срещи и 2000 лв. Любопитното е, че Ботев Враца и Ботев Пловдив са единствените глобени клубове. Врачани ще се олекнат с 2300 лева, а „канарчетата“ - с 1500 лв.

Във Втора лига най-сериозно го отнасят Мариян Иванов и Мартин Тодорски. Освен четирите мача, те ще трябва да платят и по 500 лв. Иначе за навлизане на публика на терена след края на срещата и с оглед сериозността на инцидента, Локомотив Горна Оряховица получава предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 1000 лева. От Беласица пък са длъжни да възстановят щетите на стадиона.

Същото трябва да стори и Черноморец за стадион „Миньор” гр. Перник. Другата среща, от която има санкции, е Спартак Плевен - Дунав Русе. За възпламеняване на бомбички на пистата и хвърлен предмет на пистата плевенчани ще се разделят общо с 1 250 лв. Обидни и нецензурни скандирания пък ще струват 750 лв. на "драконите".

