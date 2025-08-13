Италиански F-35 излетяха от Естония, за да прехванат руски изтребител: Първи подобен случай

Два италиански изтребителя F-35 излетяха днес от Естония, за да прехванат руски самолет. Това се случва за първи път, съобщава Въздушното командване на НАТО в социалната мрежа X на 13 август.

Това се е наложило в отговор на действията на руски самолет във въздушното пространство на НАТО. Италианските самолети са действали като част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране.

"Италианската оперативна група за военновъздушни сили - 32-ро изтребително крило във въздушната база Емари в Естония е в режим на бързо реагиране 24/7, демонстрирайки ангажимента на Алианса за защита на въздушното пространство на НАТО", се казва в съобщението.

