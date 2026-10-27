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"Алтернатива за Германия" настоява за реформа, която може да сложи край на Евросъюза

27 октомври 2026, 1:40 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
"Алтернатива за Германия" настоява за реформа, която може да сложи край на Евросъюза

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел призова Европейският съюз да се превърне във федерация от „суверени държави“ — ход, който заплашва да разруши блока, предава британският The Telegraph. Изданието отбелязва, че планът би превърнал ЕС в „отслабен“ съюз и може фактически да означава неговия край.

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„Бихме искали да преструктурираме и реформираме Европейския съюз, който вече не е съюз от суверени държави. Националните парламенти и правителства трябва да поемат процеса на вземане на решения в свои ръце“, заяви Вайдел.

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Лидерът на „Алтернатива за Германия“ стига и по-далеч – според нея, ако планът не бъде осъществен, нейната партия ще настоява за „Декзит“ — излизането на Германия от ЕС, по примера на Великобритания и „Брекзит“.

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Европейски съюз Германия Алтернатива за Германия Алис Вайдел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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