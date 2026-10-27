Киев е под страховита руска атака, десетки балистични ракети са изстреляни по столицата (ВИДЕО)

Русия започна изключително мощна атака срещу украинската столица Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи, че става въпрос за обстрел с балистични ракети, като има загинали и пострадали студенти. Ударени са и електроцентрали.
🇺🇦🇷🇺‼️ URGENTE AHORA FUERTE ATAQUE RUSO CON MISILES BALÍSTICOS AHORA EN KIEV, CAPITAL DE UCRANIA. Los misiles habrían alcanzado un CAMPUS UNIVERSITARIO. https://t.co/ouAs3HBeGy— 𝑹𝑬𝑨𝑳 𝑻𝑰𝑴𝑬 𝑾𝑨𝑹 🪖 (@IntelDudee) October 26, 2026
По-последни данни има най-малко 10 пострадали, повечето от които студенти, а един е загинал. „В резултат на вражеската атака срещу столицата един човек е убит, а 10 са ранени. Повечето от тях са студенти от университетско общежитие. Девет от ранените са хоспитализирани“, обяви Виталий Кличко.
Arrivals in Kiev https://t.co/oBuURDN7dg— cvetko35 (@cvetko35) October 26, 2026
По думите му, балистичната ракета е паднала близо до студентско общежитие. Много от прозорците на сградата са изпочупени, но не е възникнал пожар.
🇷🇺🇺🇦 AHORA, LLEGA NUEVO VIDEO DE IMPACTOS EN KIEV: Video muestra los misiles balísticos rusos RM-48U de la última oleada impactando la capital de Ucrania, Kiev. https://t.co/QuAzk7khLB— Accion Militar (@AccionMilitar) October 26, 2026
Той обяви, че е имало и друг удар близо до метростанция в район „Деснянски“. „Автомобил е в пламъци. На мястото на инцидента са изпратени екипи за спешна помощ“, се казва в изявление на кмета на столицата.
"#SON DAKİKA 🇷🇺🇺🇦Birden fazla Rus balistik füzesi az önce Kiev şehrindeki iki Ukrayna Termik Santrali'ne isabet etti. En az 6 füze kullanıldı."— Yılmaz Sarıoğulları (@YSariogullari) October 26, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за атаката. „Все още не е ясно точно колко хора са ранени. Но, за съжаление, има жертви. Има ранени. Спасителните операции продължават. Има много щети и има съобщения, че хора може да са заклещени под развалините. Всички служби са на място и си вършат работата – спасяват хора“, се казва в изявлението му.
AHORA Zelensky: Misiles balísticos rusos impactaron una universidad en Kiev y sus alrededores; el campus, el parque Kioto, la zona cercana a una estación de metro y varios edificios residenciales. Se desconoce el número exacto de víctimas. Lamentablemente, hay víctimas; hay personas heridas. Los daños son considerables y hay informes de que podría haber personas atrapadas bajo los escombros. Todos los servicios de emergencia se encuentran en el lugar realizando su labor: salvar vidas. El ataque con misiles se dio en zonas muy concurridas, donde NO HAY ninguna instalación militar. Fue un ataque dirigido directamente contra la ciudad y su infraestructura. Se esperan más ataques con misiles, al tiempo que sigue la ofensiva con drones Shahed contra Kiev y otras ciudades y localidades. https://t.co/XAZikHuX5C— Dolia Estévez (@DoliaEstevez) October 26, 2026
Зеленски подчерта, че ракетите са поразили силно населени райони и наблизо няма военни съоръжения.
🇷🇺🚀💥 Kiev: attacco con 12 missili balistici RM-48U, lanciati dagli S-400, alla centrale termoelettrica n. 5 di Vydubichi e alla centrale termoelettrica n. 4 di Darnytsia. Impiegati anche missili con testate a grappolo. https://t.co/wNQecuKLEQ— Lukyluke31 (@Lukyluke311) October 26, 2026
Атакувани са и топлоцентрали. По непотвърдена информация са били нанесени удари с най-малко 12 балистични ракети, изстреляни от системи C-400. Има данни, че са поразени ТЕЦ № 5 във Видубичи и ТЕЦ № 4 в Дарница. Използвани са и ракети с касетъчни бойни глави. Очевидци казаха пред Ройтерс, че са чули поредица от експлозии и че е прекъснато електроснабдяването в районите на левия бряг на река Днепър.