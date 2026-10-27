Спорт:

Киев е под страховита руска атака, десетки балистични ракети са изстреляни по столицата (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 0:47 часа 845 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС
Киев е под страховита руска атака, десетки балистични ракети са изстреляни по столицата (ВИДЕО)

Русия започна изключително мощна атака срещу украинската столица Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи, че става въпрос за обстрел с балистични ракети, като има загинали и пострадали студенти. Ударени са и електроцентрали.

По-последни данни има най-малко 10 пострадали, повечето от които студенти, а един е загинал. „В резултат на вражеската атака срещу столицата един човек е убит, а 10 са ранени. Повечето от тях са студенти от университетско общежитие. Девет от ранените са хоспитализирани“, обяви Виталий Кличко.

По думите му, балистичната ракета е паднала близо до студентско общежитие. Много от прозорците на сградата са изпочупени, но не е възникнал пожар.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той обяви, че е имало и друг удар близо до метростанция в район „Деснянски“. „Автомобил е в пламъци. На мястото на инцидента са изпратени екипи за спешна помощ“, се казва в изявление на кмета на столицата.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за атаката. „Все още не е ясно точно колко хора са ранени. Но, за съжаление, има жертви. Има ранени. Спасителните операции продължават. Има много щети и има съобщения, че хора може да са заклещени под развалините. Всички служби са на място и си вършат работата – спасяват хора“, се казва в изявлението му.

Зеленски подчерта, че ракетите са поразили силно населени райони и наблизо няма военни съоръжения.

Атакувани са и топлоцентрали. По непотвърдена информация са били нанесени удари с най-малко 12 балистични ракети, изстреляни от системи C-400. Има данни, че са поразени ТЕЦ № 5 във Видубичи и ТЕЦ № 4 в Дарница. Използвани са и ракети с касетъчни бойни глави. Очевидци казаха пред Ройтерс, че са чули поредица от експлозии и че е прекъснато електроснабдяването в районите на левия бряг на река Днепър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Балистични ракети Киев студенти война Украйна жертви Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес