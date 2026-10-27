ООН: Руските удари срещу енергийния сектор на Украйна представляват военни престъпления

Независима разследваща комисия на ООН заяви в понеделник, 26 октомври, че Русия извършва военни престъпления и престъпления срещу човечеството, като умишлено атакува гражданска инфраструктура, по-специално жизненоважни енергийни системи в Украйна, съобщава CNN. Изданието отбелязва, че руските войски са насочвали атаки към украинската енергийна инфраструктура още от първите месеци на войната през 2022 г. Допълва се, че в началото на миналата зима те значително засилиха тези атаки, в резултат на което милиони украинци бяха принудени да мръзнат на тъмно в домовете си.

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Нов доклад, публикуван в понеделник от Независимата международна комисия за разследване на Украйна и споделен със CNN, установи, че атаките „са били умишлени“ и в съответствие с „руската държавна политика, насочена към лишаване на цивилни от основни енергийни ресурси и причиняване на страдания“. „Руските командири, които са наредили тези атаки, са знаели, че отоплителните съоръжения, са били от съществено значение за цивилното население, особено през зимата“, се казва в доклада, представен на Общото събрание на ООН.

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Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че докладът „потвърждава това, което украинците преживяват от години: систематичните атаки на Русия срещу гражданска енергийна инфраструктура представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството“. В публикация в социалната мрежа X той отбеляза, че Русия „умишлено е лишила милиони хора от електричество, отопление и вода, превръщайки студа и тъмнината във военни оръжия“.

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Изданието отбелязва, че според Киев мащабните руски атаки с използване на дронове и ракети миналата зима са довели до 70% намаление на украинския капацитет за топлоенергия в най-засегнатите региони. Ситуацията се е влошила от изключително студената зима, през която температурите многократно са падали до -30°C.

Прави впечатление, че комисията е създадена от Съвета на ООН по правата на човека само няколко дни след като Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. В последния си доклад комисията описва тежките последици от продължителното излагане на студ за украинското цивилно население, като отбелязва, че медицинските власти на страната са регистрирали случаи на смърт, причинени от ниски температури в домове и дори в болници.

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Отбелязва се, че в доклада на комисията на ООН няколко високопоставени руски служители са посочени като тези, които носят най-голяма отговорност за това, което той определя като „военни престъпления и престъпления срещу човечеството“. В него се казва, че руският президент Владимир Путин е направил няколко „изявления относно заповеди за извършване на атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна“.

В доклада се твърди също, че събраните през последните няколко години доказателства сочат, че бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу и неговият наследник Андрей Белоусов, както и началникът на Генералния щаб Валери Герасимов, са отговорни за планирането и ръководенето на тези атаки. В статията се припомня, че Международният наказателен съд преди това е издал заповеди за арест на Путин, Шойгу и Герасимов за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството. „С настъпването на студеното време в Украйна, Русия ясно заяви, че възнамерява да продължи да тероризира съседката си“, отбелязва изданието.

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Докладът цитира изявление на руското Министерство на отбраната от август, в което се обявяват атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна и се заявява: „Ще замръзнете през зимата“. Изданието отбеляза, че Украйна все по-трудно се защитава от тези мащабни атаки поради остър недостиг на ракети за противовъздушна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски многократно е призовавал западните съюзници на Киев за повече боеприпаси, като е изтъквал предстоящата зима като основен проблем.

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