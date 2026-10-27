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Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни

27 октомври 2026, 2:32 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни - до 29 януари 2027 г., предаде агенция УНИАН. Двата указа бяха публикувани на сайта на президентската канцелария.

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Както съобщи по-рано УНИАН украинската Върховна рада гласува за продължаване на военното положение до 29 януари 2027 г. В подкрепа на внесения от украинския президент законопроект "За продължаване на срока на действието на военното положение в Украйна" гласуваха 293-ма депутати.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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