Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за продължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна с още 90 дни - до 29 януари 2027 г., предаде агенция УНИАН. Двата указа бяха публикувани на сайта на президентската канцелария.

Още: Зеленски остро към Хегсет: Вече месец чакаме подписа на господина

Както съобщи по-рано УНИАН украинската Върховна рада гласува за продължаване на военното положение до 29 януари 2027 г. В подкрепа на внесения от украинския президент законопроект "За продължаване на срока на действието на военното положение в Украйна" гласуваха 293-ма депутати.

Още: Зеленски наблегна отново кои са червените линии за Украйна в мирни преговори (ВИДЕО)