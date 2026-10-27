Хари Кейн покори футболния връх - спечели "Златната топка" за 2026 година!

Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"! Нападателят на Байерн (Мюнхен) и капитан на английския национален отбор получи най-престижното индивидуално отличие във футбола за 2026 година. Голямото признание дойде на историческа церемония в Лондон, където наградите бяха връчени за първи път. При жените триумфира Алексия Путеяс, която спечели трофея за трети път в кариерата си.

Хари Кейн сложи край на 25-годишното чакане на Англия

Англичанинът изпревари Ламин Ямал и Килиан Мбапе, които останаха съответно втори и трети. С отличието си Кейн се превърна в първия англичанин след Майкъл Оуен през 2001 година, който печели "Златната топка". За 32-годишния нападател това е първи триумф в престижната класация, след като в предишните години неизменно оставаше извън челните позиции.

Голмайсторът на Байерн изпрати изключителен сезон, в който реализира 73 попадения за клубния си тим и националния отбор на Англия. Именно впечатляващата му резултатност му донесе и още едно отличие на церемонията – наградата за най-добър нападател на годината.

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Сред основните конкуренти на Кейн за голямата награда бяха Ламин Ямал от Барселона и Килиан Мбапе от Реал Мадрид. Англичанинът обаче успя да ги изпревари в битката за отличието, което през 2025 година беше спечелено от Усман Дембеле.

Алексия Путеяс с трета "Златна топка", Испания обра редица награди

При жените голямата победителка стана Алексия Путеяс. Испанската звезда заслужи третата си "Златна топка" след сезон, в който спечели Шампионската лига, първенството, Купата и Суперкупата на Испания с Барселона.

Путеяс триумфира и в Лигата на нациите с националния отбор, а през лятото напусна каталунския клуб, за да продължи кариерата си в английския Лондон Сити Лайънесис.

Испания имаше още един голям повод за празнуване. Селекционерът Луис де ла Фуенте беше избран за треньор №1 при мъжете, след като изведе "Ла Фурия Роха" до световната титла на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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Наградата за най-добър вратар при мъжете също отиде в испански ръце. Отличието получи Унай Симон, който беше част от световния триумф на националния отбор.

Ямал с трето поредно отличие, ПСЖ е клуб №1

Ламин Ямал отново беше избран за най-добър млад футболист. Звездата на Барселона спечели отличието за трета поредна година, като при награждаването направи любопитно признание – според него наградата е заслужавал съотборникът му Пау Кубарси.

При младите футболистки беше отличена Вики Лопес от Барселона, а наградата за най-добър вратар при жените получи нейната съотборничка Ката Кол.

За треньор №1 в женския футбол беше избран Пере Ромеу, който изведе Барселона до четири трофея през миналия сезон.

Пари Сен Жермен получи приза за клуб на годината при мъжете, докато Барселона беше отличен при жените. Наградата за най-добра голмайсторка отиде при мексиканката Шарлин Корал.

Специалното отличие "Сократес", което се връчва за хуманитарен принос, беше присъдено на английския национал Букайо Сака.

Историческа церемония с българско присъствие

Юбилейното 70-о издание на "Златната топка" се проведе в театъра "Лондон Паладиум". Изборът на английската столица не беше случаен – първият носител на отличието през 1956 година е именно англичанинът Стенли Матюс.

Церемонията започна с 45 минути закъснение заради сериозни задръствания в Лондон, а нейни водещи бяха Тиери Анри и спортната журналистка Кейт Скот.

Сред големите футболни имена, които присъстваха на събитието, бяха Роналдо, Луиш Фиго, Андрий Шевченко, Патрик Виейра, Алън Шиърър и Майкъл Оуен.

България също имаше свой представител в залата. Носителят на "Златната топка" за 1994 година Христо Стоичков присъства на церемонията заедно със съпругата си Мариана.

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