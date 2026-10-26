Ядрен щит срещу Русия: Франция иска да разшири защитата за 10 европейски държави

Париж обсъжда разполагането на изтребители „Рафал“, способни да носят ядрени оръжия, както и сътрудничество със съюзниците по отношение на споделяне на разузнавателна информация и системи за ранно предупредително наблюдение. Инициативата е подкрепена от Обединеното кралство, Германия, Полша и още седем държави. Балтийските държави не са включени, докато Италия е отказала да участва.

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Проектът цели да засили европейското ядрено възпирване на фона на съмненията относно надеждността на гаранциите за сигурност от страна на САЩ. Франция разполага с около 290 ядрени бойни глави. Решението за тяхната употреба ще остане изключителна прерогатива на френския президент.

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По-рано Франция и Обединеното кралство проведоха първото си съвместно учение, симулиращо ядрен удар. Маневрите се състояха над Средиземно море на 20 октомври.

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