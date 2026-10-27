Високо напрежение: Северна Корея разположи гаубици по южната си граница (ВИДЕО)

Покачва се напрежението между Северна и Южна Корея. Пхенян изпрати писмо до Съвета за сигурност на ООН, в което обвини Сеул в инсцениран инцидент с експлозията на мина през септември. В писмото на Северна Корея се посочва, че южната й съседка използва инцидента с мината, за да представи строителните работи на границата като военно нашествие. Пхенян предупреди за готовността си да предприеме мерки за самозащита в случай на нарушаване на суверенитета на страната.

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Апелът беше отговор на писмото на Южна Корея до Съвета за сигурност на ООН миналата седмица, в което се твърди, че севернокорейските сили са поставили мина в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Министерството на обединението на Южна Корея заяви, че Пхенян се опитва да оправдае действията си на границата.

It is reported that North Korea has openly deployed artillery and armored vehicles directly along the border with South Korea. https://t.co/A81j2GJKgk — WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2026

Днес стана ясно, че Северна Корея е разположила 122-милиметрови самоходни гаубици на открито по крайбрежието на окръг Каепунг, на около 1,5 км от южнокорейската обсерватория „Егибонг“ в Гимпо, като цевите им са насочени на юг. На бронираните машини е изписан лозунгът „Да бъдат унищожени американските империалистически агресори“. В близост бяха забелязани севернокорейски войници, които провеждаха учения с червени знамена, а също така бяха наблюдавани бронирани превозни средства и работа по изграждането на ограда.

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Обикновено Северна Корея скрива артилерията си на обратните склонове или в бункери. Южнокорейски анализатори твърдят, че поставянето ѝ на открито е умишлена демонстрация на сила, а не обичайно тактическо разполагане.